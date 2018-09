Was für eine süße Überraschung! Jessica Simpson (38) und ihr Liebster Eric Johnson (39) haben nun allen Grund zur Freude: Die Turteltauben erwarten zum dritten Mal Nachwuchs! Diese Hammer-News teilte die Sängerin jetzt überglücklich mit ihren Fans auf Instagram. Mit der Verkündung ihrer Schwangerschaft alleine war es für die Blondine aber nicht getan: Sie verriet gleich auch noch das Geschlecht ihres Würmchens!

Zu einem goldigen Schnappschuss, der ihre Kinder Maxwell (6) und Ace Knute (5) auf einer grünen Wiese umgeben von zahlreichen pinkfarbenen Miniluftballons zeigt, schreibt die werdende Mama megahappy: "Dieses kleine Mädchen wird uns zu einer fünfköpfigen Familie machen. Wir könnten nicht glücklicher sein, dieses Glück zu teilen." Wann ihr zweites Töchterchen auf die Welt kommen soll, behielt die US-Amerikanerin aber für sich.

Ihre Fans dürfen sich also bald schon über knuffige Baby-Pics freuen. Den Alltag mit ihren Liebsten hält Jessica schließlich gerne für ihre Community fest und teilt immer wieder putzige Bilder ihrer Kids. Nicht selten wird die 38-Jährige aber genau dafür kritisiert. Mit dem Erziehungsstil der Musikerin scheinen nämlich nicht all ihre Follower einverstanden zu sein – erst vor wenigen Wochen wurde Jessica angegriffen, weil sie ihren fünfjährigen Sohnemann mit einem Gips in den Pool springen lassen hat.

Instagram / jessicasimpson Jessica Simpsons Kinder Maxwell und Ace

Instagram / jessicasimpson Maxwell und Ace

Jackson Lee / Splash News Jessica Simpson und Eric Johnson

