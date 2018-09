Cupcake-Desaster bei Das Supertalent! Auch in der heutigen Folge des unterhaltsamen TV-Wettbewerbs bewiesen wieder zahlreiche Kandidaten ihr (Nicht-)Talent. Mary Bowers konnte mit ihrer süßen Performance nicht punkten. Im Gegenteil! Eigentlich wollte die US-Amerikanerin nur ihr Talent im Schnellessen von kleinen Törtchen beweisen, doch der süße Versuch ging mächtig nach hinten los. Was als witziger Gag startete, endete in einer verschwenderischen Tortenschlacht. Für die Fans des Formats ein absolutes No-Go!

Nachdem sie für ihren Versuch, 14 Cupcakes in Windeseile zu verschlingen, von der Jury eiskalt dreimal gebuzzert wurde, ließ sich Bruce Darnell (61) doch glatt auf eine kalorienreiche Schlacht mit der US-Amerikanerin ein. Miniküchlein, Torten und Co. – es wurde geschmissen, was das Zeug hielt! Für die Twitter-Community Verschwendung vom Feinsten. "Der dekadente Westen wirft mit Torten und ergötzt sich daran", "Ethik und Moral wird bei RTL großgeschrieben" und "Wie kann man Essen nur so verschwenden", lauten nur drei der erzürnten User-Kommentare.

Im Gegensatz zu den Netz-Surfern schien die Jury um Bruce, Dieter Bohlen (64) und

Sylvie Meis (40) kurzzeitig richtig Spaß gehabt zu haben. Während Bruce sich ganz in der Zuckerschlacht verloren hatte, kam die Lady der Juryrunde gar nicht mehr aus dem Lachen heraus. Wie fandet ihr die Aktion? Stimmt in unserer Umfrage ab!

MG RTL D / Stefan Gregorowius "Das Supertalent"-Kandidatin Mary Bowers in der zweiten Show 2018

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bruce Darnell bei einer Tortenschlacht bei "Das Supertalent"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Bruce Darnell, Sylvie Meis und Dieter Bohlen, Juroren bei "Das Supertalent" 2018

