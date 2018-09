O'zapft is! Das Oktoberfest in München ist seit Samstag in vollem Gange. Nicht nur der geneigte Bayer oder zahlreiche Touristen wollen an dem Weißbier-Spektakel teilnehmen. Auch die deutschen Promis sind schon im totalen Wiesn-Fieber. Ob Monica Ivancan (41), Jennifer Knäble (38), Viviane Geppert (27), Palina Rojinski (33) oder die Pahde-Zwillinge Cheyenne (23) und Valentina (23) – die TV-Ladys führen auch 2018 wieder ihre schönsten Dirndl aus.

Auf den Instagram-Profilen der Stars kann man aktuell das bunte Treiben vom Oktoberfest verfolgen. Doch auch auf die verschiedenen Dirndl der Promis kann man einen Blick werfen. Viktoria Lauterbach, die Frau von Schauspielstar Heiner Lauterbach (65), entschied sich für ein auffälliges Dirndl des Trachten-Labels Lola Paltinger im klassischen Karomuster. Die AWZ- und GZSZ-Darstellerinnen Cheyenne und Valentina wählten ebenfalls die typischen Kleider, um ihre Figur in Szene zu setzen. Monica machte gemeinsam mit ihren Fernsehkolleginnen Jennifer und Viviane die Theresienwiese unsicher und trug dabei ein relativ langes und hochgeschlossenes Dirndl-Modell.

Auch Moderatorin Palina wählte die typisch bayerische Tracht. Dabei kennt man sie sonst nur in ziemlich flippigen und trendigen Looks. Nach dem ersten Oktoberfest-Wochenende ist wohl eines auf jeden Fall schon klar: In den kommenden Tagen werden wir noch viel mehr prominente Ladys im Dirndl zu Gesicht bekommen.

Instagram / viktoria.lauterbach Viktoria Lauterbach im September 2018

Instagram / cheyennepahde Cheyenne und Valentina Pahde auf dem Oktoberfest 2018

Instagram / palinski Palina Rojinski im Dirndl

