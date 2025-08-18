Hat Bachelors-Leonie mit einer Rose im Finale gerechnet?

Im großen Finale von Die Bachelors musste Leonie ohne die letzte Rose nach Hause gehen – Martin Braun entschied sich schließlich für Clara. Obwohl sie es bis in die alles entscheidende Runde geschafft hatte, war sich Leonie laut eigenen Aussagen nicht sicher, wie ihre Chancen standen. "Ich war richtig in einem 50/50-Feeling. Einerseits ja, weil alles so locker zwischen uns war, aber andererseits wusste ich, dass er mit anderen leidenschaftlicher unterwegs ist", erzählt sie im Interview mit Promiflash. Trotzdem blieb sie bis zuletzt hoffnungsvoll.

Auch wenn der Abend enttäuschend für sie endete, blickt Leonie versöhnlich auf ihre Zeit mit Martin zurück. "[Ich war] traurig, aber es war ok. Ich mag Martin und Gefühle kann man nicht steuern, er war immer ehrlich zu mir und wir hatten wunderschöne Dates. Eine Zeit, die uns niemand nehmen kann", resümiert sie ihre Erfahrungen im Gespräch mit Promiflash. Besonders die Geschichte der Show-Favoritin Lena war für Leonie eine Überraschung: Diese hatte im Halbfinale freiwillig die Sendung verlassen. Martin erzählte Leonie später selbst davon. Leonie ist sich sicher, dass sie selbst wohl nie ins Finale eingezogen wäre, wenn Lena geblieben wäre.

Heute hat Leonie mit diesem Kapitel abgeschlossen und blickt optimistisch in die Zukunft. "Ich bin wieder voll und ganz im Daten und so glücklich, dass ich beim Bachelor komplett heilen konnte und mir die Angst genommen wurde, mich auf neue Männer einzulassen", erzählt sie Promiflash zufrieden. Die TV-Erfahrung scheint für sie der Beginn eines neuen, positiven Lebensabschnitts zu sein – mit einer gesunden Einstellung und neuem Selbstbewusstsein ist Leonie bereit, die Liebe nun wieder auf eigene Faust zu suchen.

RTL Martin Braun und Leonie im Finale von "Die Bachelors" 2025

RTL "Die Bachelors"-Kandidatin Leonie

RTL Martin Braun, "Die Bachelors" 2025

