Trisha Yearwood verrät ihr Ehegeheimnis mit Garth Brooks

Trisha Yearwood (60) und Garth Brooks (63) gelten als eines der Traumpaare der Countrymusik – und in diesem Jahr feiern sie bereits ihren 20. Hochzeitstag. In einem Interview in der Today Show verriet die Sängerin das Geheimnis ihrer langjährigen, glücklichen Ehe: "Viel Lachen und seinen besten Freund heiraten." Die beiden lernten sich 1987 bei einer Aufnahme-Session in Nashville kennen und blieben zunächst gute Freunde. Am 10. Dezember 2005 kam schließlich der große Moment: In einer privaten Zeremonie gaben sie sich das Ja-Wort.

Die gemeinsame Geschichte des Paares ist beeindruckend. Noch bevor beide zu Stars der Countrymusik wurden, versprach Garth seiner zukünftigen Frau, sie später als Voract für seine Konzerte mitzunehmen – ein Versprechen, das er hielt. Im Laufe der Jahre arbeiteten beide immer wieder musikalisch zusammen und gewannen 1998 sogar einen Grammy für ihre Kollaboration "In Another's Eyes". Ab 2014 gingen sie gemeinsam auf Welttournee – eine Konzertreihe, die nicht nur Rekorde brach, sondern auch eindrucksvoll zeigte, wie harmonisch und erfolgreich sie zusammenarbeiten. Über sein Eheglück sagte Garth einmal: "Ich bin bis über beide Ohren verliebt und kann keinen Tag ohne sie verbringen."

Auch abseits der Bühne stehen die beiden füreinander ein. Trisha zeigte sich tief gerührt, als Garth in diesem Jahr bei ihrer Ehrung mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame an ihrer Seite war. In ihrer Dankesrede betonte sie, wie sehr er sie stets unterstützt und wie stolz sie auf seine Liebe und Aufmerksamkeit ist. Für Trisha ist Garth nicht nur Ehemann, sondern auch ihr größter Fan. Diese starke Verbindung macht das Paar zu einer der stärksten Partnerschaften in der Musikwelt.

Getty Images Trisha Yearwood und Garth Brooks, Countrysänger

Getty Images Garth Brooks mit seiner Frau Trisha in Nashville, August 2024

Getty Images Garth Brooks and Trisha Yearwood, 2023 in Texas