Zwischen Anne Wünsche und Karim kriselte es schon länger

Anne Wünsche (33) und Karim El Kammouchi (36) haben sich getrennt. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, offenbart die Influencerin nun die Hintergründe der Entscheidung, die offenbar schon länger gereift war. "Seit einigen Monaten" habe es zwischen den beiden gekriselt, so Anne. Unterschiedliche Bedürfnisse hätten das gemeinsame Glück zunehmend erschwert. "Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und sehne mich in einer Partnerschaft nach Liebe, Geborgenheit und Sicherheit. Das hat oft nicht gepasst", gibt die Internet-Bekanntheit preis.

Ein gemeinsamer Urlaub in Barcelona sollte anscheinend Klarheit bringen, doch stattdessen fanden sie dort die Gewissheit, dass sie nicht mehr zueinander passen. Besonders überrascht waren beide von der Trennung jedoch nicht. Laut Anne haben sie es schon kommen sehen. Nichtsdestotrotz sitzt der Schmerz noch tief: "Wir stecken beide noch mitten im Verarbeiten. Die Trennung ist nicht passiert, weil die Gefühle weg sind, sondern weil mir etwas Wesentliches gefehlt hat. Und das ist sehr schmerzhaft."

In der Pressemitteilung stellt Anne zudem klar, dass niemand der beiden fremdgegangen ist. "Niemand hat Mist gebaut, betrogen oder Sonstiges. [...] Bei Trennungen denken viele sofort: 'Da ist bestimmt jemand fremdgegangen.' Das wollte ich gleich ausräumen. Die Leute basteln sich Geschichten zusammen, ohne die Hintergründe zu kennen", betont das OnlyFans-Model. Ihr Liebes-Aus habe lediglich an ihren unterschiedlichen Bedürfnissen gelegen. Für ihren gemeinsamen Sohn Sávio wollen sie jedoch zusammenhalten und auch die räumliche Trennung noch hinauszögern.

