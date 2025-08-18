Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Anne Wünsche
Zwischen Anne Wünsche und Karim kriselte es schon länger

Zwischen Anne Wünsche und Karim kriselte es schon länger

- Carla Menzel
Lesezeit: 2 min

Anne Wünsche (33) und Karim El Kammouchi (36) haben sich getrennt. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, offenbart die Influencerin nun die Hintergründe der Entscheidung, die offenbar schon länger gereift war. "Seit einigen Monaten" habe es zwischen den beiden gekriselt, so Anne. Unterschiedliche Bedürfnisse hätten das gemeinsame Glück zunehmend erschwert. "Ich bin ein sehr emotionaler Mensch und sehne mich in einer Partnerschaft nach Liebe, Geborgenheit und Sicherheit. Das hat oft nicht gepasst", gibt die Internet-Bekanntheit preis.

Ein gemeinsamer Urlaub in Barcelona sollte anscheinend Klarheit bringen, doch stattdessen fanden sie dort die Gewissheit, dass sie nicht mehr zueinander passen. Besonders überrascht waren beide von der Trennung jedoch nicht. Laut Anne haben sie es schon kommen sehen. Nichtsdestotrotz sitzt der Schmerz noch tief: "Wir stecken beide noch mitten im Verarbeiten. Die Trennung ist nicht passiert, weil die Gefühle weg sind, sondern weil mir etwas Wesentliches gefehlt hat. Und das ist sehr schmerzhaft."

In der Pressemitteilung stellt Anne zudem klar, dass niemand der beiden fremdgegangen ist. "Niemand hat Mist gebaut, betrogen oder Sonstiges. [...] Bei Trennungen denken viele sofort: 'Da ist bestimmt jemand fremdgegangen.' Das wollte ich gleich ausräumen. Die Leute basteln sich Geschichten zusammen, ohne die Hintergründe zu kennen", betont das OnlyFans-Model. Ihr Liebes-Aus habe lediglich an ihren unterschiedlichen Bedürfnissen gelegen. Für ihren gemeinsamen Sohn Sávio wollen sie jedoch zusammenhalten und auch die räumliche Trennung noch hinauszögern.

Anne Wünsche und Karim El Kammouchi
Instagram / anne_wuensche
Anne Wünsche und Karim El Kammouchi
Anne Wünsche, Influencerin
TikTok / annewuensche
Anne Wünsche, Influencerin
Karim El Kammouchi und sein Sohn im August 2024
Instagram / karim.el.kammouchi
Karim El Kammouchi und sein Sohn im August 2024
Hättet ihr gedacht, dass es bei Anne und Karim schon seit einigen Monaten kriselt?
In diesem Artikel