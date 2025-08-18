Kelly Ripa enthüllt: Warum Tochter Lola bevorzugt wurde

Kelly Ripa (54) hat in der Sendung "Live" erneut für Lacher gesorgt, als sie über die finanzielle Unterstützung ihrer Kinder plauderte. Die Moderatorin teilte am Montag mit ihrem Ehemann und Co-Moderator Mark Consuelos unterhaltsame Anekdoten aus ihrem Familienalltag und verriet dabei, dass ihre einzige Tochter Lola deutlich mehr Unterstützung erhielt als ihre beiden Söhne Michael und Joaquin. "Den Jungs haben wir gesagt: 'Zieht die alten Klamotten des Bruders an, das passt schon!'", witzelte Kelly. Im Gegensatz dazu konnte Lola, die einzige Tochter, immer wieder bei ihren Eltern und selbst bei den Großeltern erfolgreich ihre Wünsche durchsetzen.

Lola, die derzeit zwischen London und New York pendelt, hatte anscheinend ein Talent dafür, das Beste für sich herauszuholen. Kelly und Mark gestanden, dass sie oft verblüfft waren über ihre Fähigkeit, ihre Anliegen charmant durchzusetzen. Während sie bei ihren Großeltern sofort Unterstützung bekam, kamen die Söhne weniger in den Genuss solcher Sonderbehandlungen. Michael lebt inzwischen in Brooklyn und verfolgt eine Schauspielkarriere, während Joaquin nach seinem College-Abschluss in Michigan noch häufig seine Eltern besucht. Die Geschwister sind erwachsen geworden und haben inzwischen ihr eigenes Leben, doch die Zeit der finanziellen Unterschiede bleibt offenbar in der Familie unvergessen.

Abseits des Geldes verbindet Kelly und Mark aber eine enge Beziehung zu ihren Kindern, auch wenn diese mittlerweile nicht mehr zu Hause wohnen. In einem vergangenen Interview scherzte Kelly kürzlich auch, dass keiner der Kinder ihre Sendung "Live" schaut und verriet auch, wie verrückt das Leben als Paar ist, seitdem die Kinder aus dem Haus sind. Aber ihre humorvollen Einblicke in ihre Familienbeziehungen zeigen, wie gelöst und nah Kelly und Mark als Eltern mit ihren Kindern umgehen. Besonders die ehrlichen und lustigen Anekdoten begeistern regelmäßig die Zuschauer und machen die besonderen Momente in ihrer Familie für alle erlebbar.

Getty Images Kelly Ripa, Moderatorin

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, März 2025

Instagram / instasuelos Kelly Ripa (m) mit ihren Kindern, 2023