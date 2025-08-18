Giuliano Hediger verteidigt Janniks Partynacht mit Bill

Am vergangenen Samstagabend genossen Bill Kaulitz (35) und Jannik Kontalis (29) im Berliner Klub Bricks einen privaten Moment. Clips ihres gemeinsamen Abends gehen seitdem viral, doch ein Kollege des Realitystars findet, dass die vielen Schlagzeilen übertrieben sind. "Wir hatten einfach einen übertrieben geilen Abend, alle zusammen", beteuert Giuliano Lorenzo Hediger in seiner Instagram-Story und fügt hinzu: "Ich checke echt nicht, warum da wieder alle so viel Negatives hineininterpretieren, nur weil Bill und Jannik im Klub ein bisschen enger waren? Wart ihr dabei, als wir vorher mit Bill allein unterwegs waren? Nein. Also spart euch eure Filme und sucht euch ein echtes Problem."

Ein anderer Augenzeuge erzählte allerdings eine andere Version der Geschehnisse. Jonathan Steinig (29), der die Veranstaltung organisiert hatte, plauderte in einem Promiflash-Interview aus: "Bill und Jannik waren den ganzen Abend über zusammen auf meiner Party." Dabei seien der Tokio Hotel-Frontmann und der Prominent getrennt-Teilnehmer "sehr flirty" gewesen, hätten permanent miteinander gesprochen und intensive Blicke ausgetauscht.

Für Jannik kommen die Schlagzeilen um seinen Flirt mit dem Sänger zu einem interessanten Zeitpunkt. Vor wenigen Wochen kündigte der Ex-Freund von Gerda Lewis (32) an, für das Amt des Oberbürgermeisters von Mönchengladbach zu kandidieren. Inzwischen hat der TV-Star sogar schon ein Wahlprogramm und eigene Plakate in seiner Heimatstadt. Während viele Fans dies vorerst für einen Scherz hielten, beteuerte Jannik immer wieder, wie ernst es ihm mit seiner politischen Karriere ist. "Ich habe schon über 10.000 Euro ausgegeben. Wäre es nur Promo, hätte ich nicht so viel Geld investiert", erklärte er kürzlich gegenüber Bild.

Instagram / lostbvtterflyy, Instagram / jannikkontalis, Lumeimages.com/SIPA/ActionPress Collage: Giuliano Lorenzo Hediger, Jannik Kontalis und Bill Kaulitz

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, August 2025

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

