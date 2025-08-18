Peter Andre lobt Ehefrau Emily trotz Streit mit Ex Katie

Peter Andre (52) hat seiner Frau Emily einen emotionalen Geburtstagsgruß auf Instagram gewidmet und damit seine Liebe für sie öffentlich gezeigt. Der Popstar, der am Wochenende den 36. Geburtstag seiner Frau feierte, teilte eine Reihe von Bildern, unter anderem von Emily in einem eleganten Glitzerkleid. "Happy Birthday, Emily. Wir lieben dich über alles", schrieb Peter und fügte hinzu, dass sein Tag ihr gewidmet sei. Auf den Fotos war Emily strahlend lächelnd zu sehen, begleitet von Aufnahmen des Paares aus gemeinsamen Urlauben – ein klarer Beweis für die Harmonie in ihrer Familie, zu der auch ihre gemeinsamen Kinder Amelia, Theodore und Arabella sowie Peters ältere Kinder Junior Savva Andre (20) und Princess Andre (18) gehören.

Während Peter den Geburtstag seiner Frau zelebrierte, sorgt ein Konflikt mit seiner Ex-Frau Katie Price (47) für Schlagzeilen. Diese hatte kürzlich beklagt, dass sie nicht in eine Dokumentation über ihre Tochter Princess einbezogen wurde, und sie forderte ein klärendes Gespräch mit Peter. In einer Podcast-Episode äußerte sie den Wunsch, dass beide Elternteile sich zusammen für ihre Kinder einsetzen könnten. Peter wiederum reagierte entschiedener denn je: "Für sechzehn Jahre habe ich geschwiegen und unzählige Lügen ertragen. Das hat jetzt ein Ende", erklärte er in einem überraschend deutlichen Statement auf Instagram. Er warf Katie vor, wiederholt falsche Behauptungen über die Familie gemacht zu haben, und drohte, diese in Zukunft öffentlich zu widerlegen.

Peters heftige Reaktion zeigt, wie angespannt das Verhältnis zwischen den ehemaligen Partnern nach der Trennung weiterhin ist, trotz der gemeinsamen Kinder. Emily hingegen scheint nicht nur Ruhe in den Familienalltag zu bringen, sondern auch eine starke Stütze für den Sänger zu sein. Das Paar ist seit 2012 zusammen und 2015 den Bund der Ehe eingegangen. Peter bekannte in der Vergangenheit auch offen, dass Emily nicht nur für ihn, sondern auch für seine älteren Kinder, Junior und Princess, eine wichtige Rolle spielt. Ihr familiärer Zusammenhalt wird von vielen Fans bewundert, während die Konflikte mit Katie über Jahre hinweg die Schlagzeilen dominiert haben und sich heute immer weiter zuspitzen.

Instagram / dr_emily_official Peter Andre und seine Frau Emily MacDonagh

Instagram / peterandre Emily MacDonagh und Peter Andre mit den Kindern, April 2025

Getty Images Katie Price und Princess Andre im September 2023