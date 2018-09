Bei Love Island ging's jetzt so richtig ab! Die Teilnehmer der Kuppelshow haben nicht mehr viel Zeit – am Montag geht es für die Liebeshungrigen schon in das große Finale! Lassen sie es nun auf der Zielgeraden noch einmal knallen? Heute Nachmittag wurde bereits angedeutet, dass sich gleich mehrere Paare einem heißen Techtelmechtel hingeben könnten. Doch haben sie es wirklich durchgezogen? Die Islander brachten in der heutigen Folge tatsächlich gleich mehrere Betten im Gemeinschafts-Schlafzimmer zum Beben!

Und an diesem Abend ging es in gleich drei Lagern zur Sache! Wenig überraschend kam der Sex von Sebi und Jessi – die beiden nahmen der Show bereits vor einigen Folgen ihre Jungfräulichkeit während ihres Dates in der Privat-Suite. Doch auch Womanizer Victor konnte endlich bei seiner neuen Eroberung Joana landen und ließ mit seiner Hüftarbeit ordentlich die Balken wackeln. Kein Wunder, nach dem traumhaften Picknick, das der Sonnyboy am Tag zuvor für die Beauty organisierte.

Bei diesem netten Anblick reihten sich Tobi und Janina auch gleich mit ein – und schoben somit ihre allererste Pärchennummer! Seine Verflossene Natascha bekam davon aber nichts mit: Als sich die feuchtfröhliche Gruppennummer anbahnte, floh sie aus dem Gemeinschafts-Schlafzimmer.

Neue Folge von „Love Island“ am Freitag, den 28. September, um 22:15 Uhr bei RTL II

RTL II / "Love Island" Sebastian Kögl und seine Jessica Fiorini bei "Love Island"

RTL II / "Love Island" Joana und Victor bei "Love Island" 2018

RTL II / "Love Island" Tobias Wegener und Janina Celine Jahn nach Folge 14 von "Love Island"

