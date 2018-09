Geht es für sie langsam wieder bergauf? Am Samstag war Cornelia Poletto (47) in einen absoluten Horror-Unfall verwickelt: Mit ihrem Renault Twizy kollidierte die TV-Köchin und "The Taste"-Jurorin mit einem deutlich größeren Geländewagen und erlitt dabei einen Kieferbruch. Im Krankenhaus wurde dieser während einer Notoperation mit vier Schienen und mehreren Schrauben sofort behandelt. Knapp eine Woche nach diesen schockierenden News gibt Cornelia nun ein Update über ihren Gesundheitszustand!

Im Interview mit Gala sprach sie über ihre Diagnose und plauderte dabei aus: Feste Nahrung ist sechs Wochen lang tabu! "Ich darf tatsächlich die nächsten Wochen nur weiche Nahrung zu mir nehmen. Neben Suppe darf es auch mal ein Joghurt sein", erzählte die 47-Jährige. Für die Promi-Köchin, die schon von Berufs wegen das Schlemmen liebt, dürfte dies alles andere als eine Traumvorstellung sein. Daher denke sie auch jetzt schon darüber nach, wie sie für Abwechslung auf ihrem Speiseplan sorgen kann.

Abgesehen davon hat die Fernseh-Köchin aber auch Grund zur Freude – denn sie wurde bereits aus der Klinik entlassen. "Mir geht es von Tag zu Tag besser. Heute sind die Fäden gezogen worden und ich bin wieder zu Hause", gab Cornelia am Freitag bekannt.

Roger Murmann / Future Image Der Renault Twizy

Schultz-Coulon/WENN.com Cornelia Poletto, "The Taste"-Jurorin

Becher/WENN.com Cornelia Poletto in der NDR Talkshow

