Baby-News bei Anina Haghani: Die Ex-Schloss Einstein-Darstellerin ist zum ersten Mal Mutter geworden! Ende Juni hatte die 29-Jährige enthüllt, dass sie schwanger sei. Während ihrer Schwangerschaft stand sie noch für die ARD-Telenovela Sturm der Liebe vor der Kamera – nun spielt sie aber wohl ihre schönste Rolle: Sie ist Mama. Zur Geburt ihrer Prinzessin hat die Blondine schon einige Details verraten!

Die Tochter von Anina hat am 28. September das Licht der Welt erblickt. Und wie heißt die kleine Maus? Sie hört auf den schönen Namen Sophie Carlotta – das verriet ihre Mutter in ihrer aktuellen Instagram-Story. Sie postete auch einen ersten Schnappschuss ihres Mädchens, auf dem ihr Mini-Fuß zu sehen ist, der liebevoll von der Hand ihres Papas gehalten wird: "Zu viel Liebe, um es in Worte zu packen", schrieb sie zu dem niedlichen Pic.

Während Anina schwanger war, drehte sie gerade für "Sturm der Liebe" – in der Soap erwartete sie allerdings kein Kind. Um ihre kleine Kugel zu verstecken, mussten die Serienschöpfer in die Trickkiste greifen: "Wir haben es mit dem Kostüm, einer Handtasche, am Tisch sitzend oder hinter der Theke stehend kaschiert. Das war für alle am Set lustig. Hätte ich einen Bikini getragen, wäre das natürlich nicht möglich gewesen", erzählte sie im August.

Anina Isabel Haghanis Geschenke zur Geburt

Anina Haghani, Schauspielerin

Anina Haghani und Dieter Bach bei "Sturm der Liebe"

