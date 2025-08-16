Adrenalin: Victoria Swarovski will Helikopterschein machen

Victoria Swarovski (32) hat ein neues, aufregendes Projekt gestartet: Die Let's Dance-Moderatorin möchte ihren Helikopterschein machen. Ihr Partner, der Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (33), dürfte auf ihre ambitionierten Pläne sichtlich stolz sein. Einfach wird das Vorhaben jedoch nicht: Mindestens 45 Stunden Flugpraxis – davon 25 mit einem Fluglehrer – sowie hohe Kosten im fünfstelligen Bereich sind dafür laut Gala nötig. Für Victoria ist das kein Hindernis, sondern vielmehr eine Chance, ihren Horizont zu erweitern und neue Ziele zu erreichen.

Die Kristall-Erbin ist in Sachen Abenteuerlust bestens erprobt und hat schon den Motorradführerschein und eine Rennlizenz in der Tasche. In der Vergangenheit nahm sie bereits an Rallyes teil und schwärmte gegenüber Gala: "Du fährst durch Dünen, durch Berge und Landschaften, das ist ein unfassbares Erlebnis." Ihr Wunsch sei es, möglichst viel zu erleben und zu lernen, erzählt die Sängerin und Moderatorin. Inspiriert von ihrer Großmutter lebt Victoria nach einem klaren Motto: "Lebe jeden Moment, als sei es dein letzter." Auch den neuen Herausforderungen in der Luft schaut sie voller Vorfreude entgegen.

Trotz ihres Bewegungshungers kommt Victorias Karriere im Showbusiness nicht zu kurz. Neben ihrer Rolle bei "Let’s Dance" übernimmt sie bald die Moderation der RTL-Sendung "Top Dog Germany" und tritt damit die Nachfolge von Laura Wontorra (36) an. Ihre vielfältigen Interessen und Ambitionen zeigen, wie zielstrebig und vielseitig die junge Unternehmerin ist. Victorias Fokus auf Abenteuer und Erfolg lässt ihr Privat- und Berufsleben gleichermaßen erstrahlen. Wer weiß, welche Lizenzen oder Projekte in Zukunft noch auf ihrer Liste stehen? Mit ihrer positiven Einstellung scheint für Victoria Swarovski kein Ziel zu hoch gesteckt.

Getty Images Victoria Swarovski im April 2024 bei "Let's Dance"

Getty Images Victoria Swarovski beim Deutschen Fernsehpreis 2024

Getty Images Victoria Swarovski und Mark Mateschitz, Liebespaar