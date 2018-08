Niemand durfte ihren Babybauch erkennen! Seit 3. August ist Anina Haghani bei Sturm der Liebe als Vivian Wiesner zu sehen. Als die Schauspielerin für die beliebte Telenovela vor der Kamera stand, war sie bereits im fünften Monat schwanger. Da ihre Rolle nicht in anderen Umständen ist, mussten ihre Schwangerschaftsrundungen am Set versteckt werden. Dafür griff die 29-Jährige ordentlich in die Trickkiste!

Auf ihrem Social-Media-Profil stellt Anina ihren wachsenden Babybauch zwar mit größter Freude zur Schau, bei "Sturm der Liebe" durfte ihr Kugel aber nicht zu sehen sein. Dafür feilte die ehemalige Schloss Einstein-Darstellerin gemeinsam mit dem Filmteam an einem ausgeklügelten Plan: "Wir haben es mit dem Kostüm, einer Handtasche, am Tisch sitzend oder hinter der Theke stehend kaschiert. Das war für alle am Set lustig. Hätte ich einen Bikini getragen, wäre das natürlich nicht möglich gewesen", berichtet die Blondine im Bild-Interview von den Dreharbeiten.

Mittlerweile ist Anina bereits im neunten Monat schwanger. Gemeinsam mit ihrem Ehemann fiebert sie der Geburt ihres ersten Kindes entgegen. Seit vier Jahren ist die Frankfurterin mit ihrem Liebsten, über den keine weiteren Infos bekannt sind, verheiratet: "Als er mir den Heiratsantrag gemacht hat, war ich 24. Das ist in der heutigen Zeit recht früh, aber ich wusste, dass er derjenige ist, den ich heiraten möchte", erinnert sich die werdende Mama an den Kniefall.

ARD/Bojan Ritan Anina Haghani und Dieter Bach bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

ARD/Stella Boda Paul (Sandro Kirtzel), Vivian (Anina Haghani, M.) & Romy (Désirée von Delft) bei "Sturm der Liebe"

Anzeige

Instagram / aninaisabelhaghani Anina Haghani im neunten Schwangerschaftsmonat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de