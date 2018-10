Comeback des einstigen Sexsymbols? Brad Pitt (54) zieht am Set seines neuen Films "Once Upon A Time In Hollywood" alle Blicke auf sich. Deutlich muskelbepackter als noch vor einigen Wochen dreht er souverän die Filmszenen ab. Dabei schockte er kurz nach seiner Trennung von Bald-Ex-Frau Angelina Jolie (43) mit Gerüchten um eine mögliche Alkoholsucht und verlor deutlich an Gewicht. Ein enger Vertrauter gab jetzt preis, dass seine Verflossene Angelina für den neuen Körperkult von Brad verantwortlich ist.

Wie ein Insider jetzt gegenüber HollywoodLife ausplauderte, zählen zum aktuellen Speiseplan des Schauspielers unter anderem Fleisch, Fisch und eine Menge Gemüse. Zucker und vor allem dem bisherigen Suchtmittel Alkohol hat Brad komplett abgeschworen. "Auf eine komische Art und Weise sieht er besser aus denn je und fühlt sich großartig. Er dankt Angelina dafür, dass sie das Beste aus ihm rausholt", erzählte sein Freund. Auch Angelina ist Brads Verwandlung nicht entgangen. Sie soll dem neuen Traumbody ihres Ex-Mannes sehnsüchtig hinterherschmachten.

Im Gegensatz zu Angelina verschwendet Brad keinen Gedanken mehr an die gemeinsame Zeit. Er bezeichnete die Ehe mit ihr erst kürzlich als persönliche Hölle. Trotzdem einigten sich die beiden jetzt bei einem geheimen Treffen im Sorgerechtsstreit um ihre Kinder Maddox (17), Pax (14), Shiloh (12), Zahara (13), Vivienne (10) und Knox Jolie-Pitt (10).

ActionPress / Luis/X17online.com Brad Pitt am Set des Films "Once Upon A Time In Hollywood"

Michael Kovac / Getty Brad Pitt bei einer Benefizveranstaltung

TORU YAMANAKA/GettyImages Angelina Jolie und Brad Pitt mit ihren sechs Kindern in Tokio

