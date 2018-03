Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass Brad Pitt (53) seine Beziehung zu Angelina Jolie (42) als "12 Jahre Hölle" empfunden haben soll. In einem Interview mit dem Star Magazine packte ein Vertrauter des Hollywood-Stars intime Details über dessen gescheiterte Ehe zu der Filmdiva aus. So berichtete er auch, dass Brads Alkoholsucht im Jahr 2012 begonnen haben soll – als das Glamour-Paar ein Weingut in Frankreich kaufte: "Es funktionierte nicht wie geplant: Angie mag keinen Wein, also trank Brad ihren Rosé ganz allein. Er hat sein Elend versucht mit Alkohol zu ertränken."



