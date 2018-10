Was verheimlicht Fiona Erdmann (30) schon über so lange Zeit? Die Zukunft der Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin scheint ganz schön rosig auszusehen. Während Fiona den Tod ihrer Mutter sowie den ihres Ex-Mannes verkraften musste, zog sie sich einige Zeit lang aus der Öffentlichkeit zurück. Dass sie diese Zeit stärker gemacht habe, verriet sie bereits im April gegenüber Promiflash und kündigte ebenfalls an, dass sie schon bald große News zu verkünden habe. Die Bombe ist allerdings bis jetzt noch nicht geplatzt. Nun hat das Warten aber schon ganz bald ein Ende: Fiona offenbarte, dass es nur noch wenige Tage dauert, bis sie ihr Geheimnis endlich mit der Welt teilen kann!

Auf Instagram postete die Schönheit am Donnerstag einen kurzen Clip. Vor fließendem Wasser wird der Text "Sei Teil meiner Reise. Der Trip beginnt in fünf Tagen" nacheinander eingeblendet. Dazu schrieb Fiona: "Über Monate halte ich euch jetzt schon hin. Immer wieder habe ich euch erzählt, dass sich mein Leben sehr verändert hat und dass es einiges zu berichten gibt." In wenigen Tagen könne sie dann alle Infos über die letzten Monate mit den Fans teilen und berichten, was sie gemacht, erlebt und woran sie so lange gearbeitet habe. "Freue mich schon sehr, euch endlich alles zu erzählen", schloss sie den geheimnisvollen Teaser ab.

Einen Hinweis darauf, was sich hinter dieser Geheimniskrämerei verstecken könnte, gibt der Beitrag allerdings noch immer nicht. Die User können es jedenfalls kaum erwarten und wünschen ihrer Fiona nur das Beste: "Egal, was Du machst: Viel Erfolg!" oder "Ich freue mich sehr für dich und bin mega-gespannt" lauten nur zwei der Kommentare unter der Veröffentlichung.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann an ihrem 30. Geburtstag

Christian Augustin / Getty Images Model Fiona Erdmann

Getty Images Fiona Erdmann, ehemalige GNTM-Kandidatin (2007)

