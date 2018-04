Für Fiona Erdmann (29) geht es wieder steil bergauf! In den vergangenen Monaten musste die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin direkt mehrere Schicksalsschläge einstecken: Sie musste nicht nur den Tod ihrer geliebten Mama Luzie verkraften, sondern verlor im Juli 2017 auch ihren Ex-Partner Mohammed bei einem Motorradunfall. Nachdem Fiona sich lange Zeit aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, kam sie stärker denn je zurück! Im Promiflash-Interview verriet das Model: "Es gibt auf jeden Fall echt krasse News und mein Leben hat sich krass verändert!"



