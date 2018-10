Bald geht es los – die erste Episode der neuen Riverdale-Staffel wird noch in dieser Woche ausgestrahlt! Endlich können die Fans wieder mit Betty Cooper (Lili Reinhart, 22) und Jughead Jones' (Cole Sprouse, 26) wilder Liebesgeschichte und den dramatischen Ereignissen rund um die Kleinstadt Riverdale mitfiebern! Für die kommende dritte Staffel gibt es nun sogar noch mehr spannende Charaktere: Jetzt wurde enthüllt, dass Mutter und Schwester von Jughead künftig dauerhafte Serien-Figuren sind!

Das verkündeten die Serienstars nun bei einer Pressekonferenz während der New Yorker Comic-Con: "P.S. Ich liebe dich"-Darstellerin Gina Gershon (56) wird Jugheads Mutter verkörpern, die in der Show bisher nie zu sehen war, da sie getrennt von Jugheads Vater in Toledo lebt. Und mit ihr kommt auch die kleine Schwester des High School-Schülers mit nach Riverdale! Jellybean "JB" Jones wird von der Newcomerin Trinity Likins gespielt. Ob die beiden Neuzugänge sich auch den Serpents anschließen werden? Schließlich ist Jughead der Anführer der Rocker-Gang!

Seine Liebste Betty ist der Gruppierung in der vergangenen Staffel zumindest beigetreten – in der letzten Folge fragte Jughead sie sogar, ob sie seine Serpent-Queen wird! Viele Fans im Netz vermuteten darin einen Heiratsantrag. Ab dem 11. Oktober können sie mitverfolgen, ob dieser Wunsch Wirklichkeit wird!

Getty Images "Riverdale"-Darstellerin Gina Gershon, September 2018

Instagram / trinity_may6 "Riverdale"-Darstellerin Trinity Likins, August 2018

Netflix Mediencenter Cole Sprouse als Jughead und Lili Reinhart als Betty in "Riverdale", Staffel 2

