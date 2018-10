Hinter der fröhlichen Fassade von Schlagersänger DJ Ötzi (47) steckt eine traurige Vergangenheit. Der "Ein Stern"-Interpret ist eigentlich dafür bekannt, mit seinen Hits und Auftritten für strahlende Gesichter zu sorgen. Doch so selbstbewusst, wie er sich auf der Bühne präsentiert, ist Gerry Friedle, wie DJ Ötzi bürgerlich heißt, privat nicht: In der Vergangenheit litt der 47-Jährige an Depressionen und bis heute nagen an ihm immer noch Selbstzweifel!

Im Interview mit RTL sprach Gerry nun erstmals über die schwierigsten Zeiten in seinem Leben. Kurz nach seiner Geburt hat seine Mutter ihn in eine Pflegefamilie gegeben, später wuchs er dann bei seiner Großmutter auf. Doch der Bruch mit seiner Mama beschäftigte ihn noch lange: "Ich konnte mein ganzes Leben mit Ablehnung nur schwer umgehen. Ich bin mit 15 ausgerissen und wollte die Welt erobern. Das hat mich aber auch in eine Phase gebracht, wo ich dann unter der Brücke gelandet bin", berichtete er ehrlich. Eine Erfahrung, die den Tiroler später in eine tiefe Depression stürzen ließ – und aus der kam er nur mit fremder Hilfe wieder raus. "Ich bin sehr viel im Wald spazieren gegangen, habe mir professionelle Leute dazu geholt und zwei, drei Gespräche geführt. Dann wurde mir aufgezeigt, wo oder wie ich mich zu verhalten habe."

Die Selbstzweifel sind bis heute geblieben. Das ist auch ein Grund, warum DJ Ötzi erst dieses Jahr zum ersten Mal auf eine richtige Tournee gegangen ist: Er hatte einfach immer Angst davor! "Ich denke einfach, dass mir der Mut gefehlt hat. Jetzt habe ich ein starkes Team hinter mir, was mir den Rücken stärkt und mich pusht", erklärte er.

