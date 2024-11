Rührend: DJ Ötzis Tochter schwärmt von ihrem berühmten Papa

DJ Ötzi (53) ist mit seiner Frau Sonja seit 23 Jahren verheiratet und bekam mit ihr seine geliebte Tochter Lisa-Marie. Mit seinem Nachwuchs pflegt der Musiker ein inniges Verhältnis. Der Familienmensch wird derzeit sogar von Lisa-Marie auf seiner "Mountain Mania"-Tour begleitet, was beiden sehr viel bedeutet. Wie eng das Verhältnis zwischen dem Vater-Tochter-Gespann ist, betont sie nun total offen gegenüber RTL: "Ich glaube, ich könnte mir keinen besseren Vater vorstellen."

Im Laufe des Interviews erklärt die 22-Jährige, dass sie das alles nicht einfach so dahinsagen würde, sondern jedes Wort genau so meine. Laut ihr hätten die zwei "ein ganz, ganz starkes Verhältnis." Während der Tournee ist sie nicht nur Gast, sondern übernimmt zusätzlich eine wichtige persönliche Aufgabe. Diese teilt Lisa-Marie auch gerne mit: "Ich glaube, ich bin heute die emotionale Unterstützung von Papa. Ich will einfach, dass er da mit 100 Prozent Elan herausgeht!"

DJ Ötzi scheint beruflich sowie privat das perfekte Leben zu führen und stets bei bester Laune zu sein. Der "Ein Stern"-Interpret hat kürzlich in der Talkshow "Kölner Treff" allerdings mit einem bewegenden Einblick in seine schwierige Kindheit das Publikum überrascht. Kurz nach seiner Geburt sei er von seiner Mutter in eine Pflegefamilie abgegeben worden, wo es ihm sehr gut gegangen wäre. Doch später habe er bei seinen leiblichen Großeltern leben müssen, zu denen das Verhältnis schwierig gewesen sei: "[...] Ich hab mich da nicht wohlgefühlt, wo ich war."

Anzeige Anzeige

Getty Images DJ Ötzi mit Frau Sonja und Tochter Lisa-Marie auf dem Oktoberfest 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images DJ Ötzi, Musiker

Anzeige Anzeige