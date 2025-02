DJ Ötzi und Co.: So heißen die Schlagerstars wirklich

DJ Ötzi (54) gehört zu den bekanntesten Schlagersängern im deutschsprachigen Raum. Doch kaum jemand kennt den bürgerlichen Namen des Musikers: Gerhard Friedle. Der Österreicher, bekannt für Hits wie "Hey Baby" und "Anton aus Tirol" sowie seine markante Kopfbedeckung, nutzt seinen Künstlernamen schon sehr lange. Sein außergewöhnliches Pseudonym verdankt er seiner Heimat in den Alpen. Er gilt als Ikone der Partymusik und begeistert bis heute Menschen aus aller Welt mit seinen Songs.

Neben DJ Ötzi nutzen viele weitere Schlagerstars Künstlernamen. Sängerin Michelle (53) heißt im wahren Leben Tanja Gisela Hewer, Heino (86) wurde als Heinz-Georg Kramm geboren. Auch Thomas Anders (61), bekannt durch Modern Talking, hat eigentlich einen anderen Namen: Bernd Weidung. Sogar Schlagersängerin Andrea Berg (59) heißt überhaupt nicht so: Ihr Nachname lautet nämlich Ferber. Für viele Künstler ist ein Künstlername nicht nur ein Statement, sondern auch eine Möglichkeit, ihre Marke eigenständig und unvergesslich zu gestalten.

Für Gerhard Friedle alias DJ Ötzi war die Entscheidung für einen Künstlernamen wohl genau die richtige. Mit seinem unverwechselbaren Sound und energiegeladenen Auftritten hat er sich in Millionen Herzen gespielt, privat ist der Sänger deutlich ruhiger. Der gebürtige Tiroler, der unter schwierigen Bedingungen aufwuchs, spricht in Interviews oft darüber, welche Bedeutung die Familie für seine Karriere hat. Mit seiner Musik versprüht Gerhard nicht nur Partylaune, sondern trägt auch ein Stück seiner Heimat in die Welt hinaus.

Heino, DJ Ötzi, Vanessa Mai und Florian Silbereisen beim Oktoberfest 2016

Getty Images DJ Ötzi mit Frau Sonja und Tochter Lisa-Marie auf dem Oktoberfest 2016

