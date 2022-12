Mit diesem Promi feiert Florian Silbereisen Weihnachten

Florian Silbereisen (41) feiert Weihnachten in prominenter Gesellschaft! Im Dezember 2018 wurde die Trennung des Schlagersängers von Helene Fischer (38) bekanntgegeben. Zuvor galten die beiden als absolutes Promi-Traumpaar. Seitdem gibt es zumindest offiziell keine neue Frau an der Seite des Musikers. Doch wie verbringt Single Florian die anstehenden Feiertage? Offenbar hat er eine süße Tradition eingeführt: Florian besucht DJ Ötzi (51)!

DJ Ötzi bestätigte gegenüber t-online, dass Florian ihn regelmäßig am Vortag von Heiligabend besuchen komme. "Florian kommt seit sechs, sieben Jahren am Tag vor Heiligabend zu uns. Er ist ein toller Freund", verriet der 51-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Gerry Friedle heißt.

Doch was treibt Florian an Weihnachten sonst noch, außer seinen guten Kumpel DJ Ötzi zu besuchen? Das verriet er letztes Jahr in seiner Show "Zauberhafte Weihnacht im Land der Stillen Nacht". "Einfach zusammensitzen, das ist ja auch Weihnachten. Sich mit Freunden treffen, Zeit nehmen. Kein Stress. Hinsetzen, gut essen, ein Glas Wein trinken, genießen", meinte der 41-Jährige.

Anzeige

Getty Images DJ Ötzi, Musiker

Anzeige

Instagram / floriansilbereisen.official Florian Silbereisen im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images DJ Ötzi, Musiker

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass DJ Ötzi und Florian Silbereisen sich so gut verstehen? Ja, die Verbindung habe ich schon hergestellt. Nee, das überrascht mich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de