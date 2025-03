Florian Silbereisen fliegt 50 Stunden für DJ-Ötzi-Auftritt

Florian Silbereisen (43), unter anderem bekannt aus der ZDF-Serie Das Traumschiff, überraschte seine Fans, als er am Samstag die Bühne der Berliner Uber Arena betrat. Dort trat er mit DJ Ötzi (54) während dessen "Mountain Mania"-Tour auf und performte Hits wie "Aber bitte mit Sahne" und "Major Tom". Besonders begeistert zeigte sich das Publikum, als Florian seinen Song "Schau mal herein" darbot, ein Duett, das ursprünglich mit seiner Ex-Partnerin Helene Fischer (40) bekannt wurde. Für seinen Blitzbesuch nahm er einen weiten Weg auf sich: Der Künstler flog extra aus Neuseeland ein, wo er derzeit für neue Folgen des "Traumschiffs" dreht, und trat die Rückreise direkt nach seinem Auftritt an.

"Das war ein Ritt", kommentierte Florian seine Reise im Interview mit "Brisant". Doch für DJ Ötzi, den er liebevoll "Schatzi" nennt, habe er diese Strapazen gerne auf sich genommen. Die Freundschaft der beiden Musiker ist schon lange besonders innig. Aus einem kollegialen Verhältnis entwickelte sich eine enge Verbindung: "Am Anfang waren wir Kollegen, dann haben wir uns immer besser verstanden – und plötzlich war er da für mich, als es mir mal nicht so gut ging", erinnerte sich Florian. Diese Freundschaft zeige sich auch im Alltag: Die beiden telefonieren "fast täglich" und scheuen nicht davor zurück, sich mit Kosenamen anzusprechen.

Florian, der heute bei seinen Fans vor allem für seine Performance als Kapitän Max Parger auf dem "Traumschiff" geschätzt wird, und DJ Ötzi, der mit Hits wie "Ein Stern" Berühmtheit erlangte, verbindet nicht nur eine berufliche Karriere, sondern auch eine Herzlichkeit, die im Showbusiness nicht selbstverständlich ist. Dem Single Florian scheint diese Freundschaft eine Art familiäre Nähe zu bieten. Nach zehn Jahren Beziehung mit seiner Ex-Freundin, der Schlagerqueen Helene, lebt der Sänger mittlerweile seit 2018 allein. Zeilen wie "Warum soll man sich denn nach so vielen Jahren nicht auch noch verstehen?" aus ihrem gemeinsamen Song spiegeln allerdings ihr gutes Verhältnis wider, das auch nach der Trennung noch freundschaftlich ist.

ZDF / Dirk Bartling Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger in "Das Traumschiff"

Getty Images Florian Silbereisen und Helene Fischer, 2009

