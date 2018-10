So schwer war die Zeit in Trauer für Fiona Erdmann (30). In den vergangenen zwei Jahren musste die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin gleich zwei schwere Schicksalsschläge verkraften. Nachdem Fionas Mama Luzi im Februar 2016 nach langer Krankheit gestorben ist, verunglückte auch noch ihr damaliger Noch-Ehemann Mohammed Mitte 2017 bei einem Verkehrsunfall. Einige Monate hat sich die Moderatorin daraufhin aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt verriet sie zum ersten Mal: Nach dem Tod ihrer Liebsten sei niemand für die da gewesen!

Im Interview mit Bild gab Fiona jetzt Einblicke in ihr damaliges Seelenleben. Nachdem sie ihre Mutter und ihren Ex-Partner binnen nur weniger Monate verloren hatte, habe es ihr den Boden unter den Füßen weggerissen. "Ich habe mich gefragt, was hast du noch von deinem Leben? Wo soll die Reise hingehen? Wo finde ich mein Glück?", verriet sie im Gespräch. Unterstützung, den Sinn ihres Lebens wiederzufinden, habe sie von ihren Freunden jedoch nicht bekommen: "Ich habe mich umgeschaut, aber all meine sogenannten Freunde aus der erfolgreichen Zeit waren plötzlich weg. Ich brauchte Hilfe – und keiner war da." Lediglich ein paar wenige haben ihr in der Zeit beigestanden.

Doch Fiona hat trotzdem nicht aufgegeben, suchte Trost auf Reisen in das arabische Emirat Dubai. Vor acht Monaten riss sie dann in Deutschland alle Zelte ab und wanderte aus. In ihrem Blog Dashing Desert schrieb sie zu diesem mutigen Schritt: "Ich hatte hier Freunde gefunden, hatte eine Idee für ein neues Business und die Wärme und die Sonne gaben mir das Gefühl wieder glücklich sein zu können." Dubai habe ihr das Gefühl gegeben, wieder leben zu können und auch wieder glücklich werden zu können.

Ben Brittain Cohen/FilmMagic/Getty Images Fiona Erdmann (rechts) und ihr Ex-Partner Mohammed (†)

Anzeige

Instagram/fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Anzeige

Instagram/fionaerdmann Fiona Erdmann in Dubai

Anzeige

Frage Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de