DJ Ötzi (47) hat ordentlich abgespeckt! Aktuell befindet sich der Gute-Laune-Sänger auf großer Solo-Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Wer den "Anton aus Tirol"-Interpret auf der Bühne sieht, dem wird auffallen, dass er in den letzten Wochen eine Menge Gewicht verloren hat. Doch das ist nicht etwa zufällig oder durch zu viel Konzert-Stress passiert: Gerry Friedle, wie DJ Ötzi eigentlich heißt, zieht gerade eine knallharte Diät durch – und mit der nahm er stolze elf Kilo in nur sechs Wochen ab!

Bild traf den frisch erschlankten Schlagerbarden auf ein Diät-Pläuschchen. Warum der 47-Jährige ausgerechnet jetzt eine Abnehmkur durchzieht? "Wenn ich auf meiner aktuellen Tour singe: 'Meine gigaschlanken Wadln san a Wahnsinn für die Madln', sollten sie auch dementsprechend aussehen", erklärte er amüsiert. Doch dafür geht der Strickmützenfan nicht etwa ins überfüllte Gym: Gerry hat seine Ernährung komplett umgestellt! "Zum Frühstück gibt's eine Scheibe Dinkelbrot mit Avocado und Tomate. Mittags Hühnchen und gedünstetes Gemüse. Und abends nicht mehr als ein Süppchen", berichtete der Musiker. Viel Wasser helfe ihm außerdem, das Hungergefühl zu unterdrücken.

Sport darf bei DJ Ötzi dennoch nicht fehlen: Am liebsten geht der "Ein Stern"-Sänger Rad fahren – egal, ob auf seinem Hometrainer in den eigenen vier Wänden oder mit dem E-Bike auf der Straße. "Wenn möglich, fahre ich rund 50 Kilometer am Tag", stellte er stolz fest. Wie viel er aktuell auf die Waage bringt, wollte der Tiroler aber nicht verraten.

Getty Images DJ Ötzi mit seiner Frau Sonja in Wien im Februar 2018

Anzeige

Starpress/WENN.com DJ Ötzi, Sänger

Anzeige

Getty Images DJ Ötzi in Kitzbühel 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de