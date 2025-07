Neue Studie erklärt DJ Ötzi zum unbeliebtesten Schlagerstar

DJ Ötzi (54), bekannt durch Hits wie "Hey Baby" und "Ein Stern", ist laut einer aktuellen Studie der unbeliebteste Schlagerstar Deutschlands. Diese bittere Erkenntnis lieferte jetzt eine Analyse der Webseite Casino.ch, die Online-Reaktionen auf bekannte Künstlerinnen und Künstler der Schlagerszene untersuchte. Sie ergab, dass 25 Prozent aller Reaktionen auf Beiträge über DJ Ötzi negativ ausfallen. Damit landet der Tiroler an der Spitze des Negativ-Rankings, dicht gefolgt von Anna-Carina Woitschack (32) mit 24 Prozent und Roland Kaiser (73) mit 18 Prozent negativen Reaktionen.

Die Studie zog dafür Kommentare aus sozialen Medien, Blogs und Foren heran und kategorisierte sie nach Emotionen wie "traurig", "lustig", "positiv" oder "negativ". Bemerkenswert ist, dass auch Schlagergrößen wie Maite Kelly (45) und Andreas Gabalier (40) in den unbeliebten Platzierungen auftauchen. Während Andreas mit zwölf Prozent negativen Reaktionen auf Platz sechs landet, teilen sich Florian Silbereisen (43) und Nino de Angelo (61) mit jeweils elf Prozent den siebten Rang. Superstar Helene Fischer (40), mit lediglich zehn Prozent, bewegt sich ebenfalls im Negativ-Ranking, jedoch noch etwas besser als einige ihrer Kolleginnen und Kollegen.

DJ Ötzi, der wie viele Schlagerstars unter einem Pseudonym auftritt und mit bürgerlichem Namen Gerhard Friedle heißt, ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Schlagerszene. Im Laufe seiner Karriere hat er über 16 Millionen Tonträger verkauft, doch scheint er trotz seiner Erfolge im Netz nicht bei jedem gut anzukommen. Der Sänger selbst ist für seine bodenständige, humorvolle Art bekannt und lebt inzwischen zurückgezogen mit seiner Familie in Österreich. Seine Karriere, die Mitte der 1990er Jahre begann, machte ihn zu einem gefeierten Entertainer – zumindest bei den Fans, die seiner Musik treu geblieben sind. Warum DJ Ötzi heute in den sozialen Medien so polarisiert, bleibt für seine Anhänger weiterhin rätselhaft.

Getty Images DJ Ötzi im Juni 2025 in Kitzbühl

Getty Images Andreas Gabalier bei "Die Beatrice Egli-Show" im April 2022

Getty Images DJ Ötzi, Sänger