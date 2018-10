Große Trauer um Peggy McCay (✝90)! Die amerikanische Schauspielerin ist am Sonntag im Alter von 90 Jahren gestorben. Ihren Beruf übte sie viele Jahrzehnte lang aus, seit 1949 spielte sie in Theaterstücken, war in diversen Soaps und Filmen zu sehen. Ihre bekannteste Rolle war die der Caroline Brady in der US-Serie "Days of Our Lives": Mehr als 30 Jahre lang verkörperte sie das Familienoberhaupt der Bradys. Serienkollegin Deidre Hall nahm jetzt mit rührenden Worten Abschied von Peggy.

"Unsere liebe Peggy McCay hat uns verlassen. Sie war eine Freundin, eine Aktivistin und eine große Stütze", schrieb die 70-Jährige am Dienstag auf ihrem Facebook-Account. Sie könne sich noch gut daran erinnern, wie sie einst mit Peggy am Krankenbett eines guten Freundes gestanden habe. Damals habe diese die Ärzte und Schwestern geradezu verrückt gemacht, um sicher zu stellen, dass der gemeinsame Freund die bestmögliche Behandlung bekommt. "Sie hat immer hart gekämpft – leidenschaftlich und unermüdlich", fügte Deidre in ihrem Post hinzu.

Zu Peggys größten Karriere-Erfolgen gehörte die Auszeichnung mit dem "Primetime Emmy Award", den sie für ihren Auftritt in der Drama-Serie "The Trials of Rosie O'Neill" erhalten hatte. Auch der "Obie Award", der ihr als beste Nebendarstellerin in dem Broadway-Stück "Uncle Vanya" verliehen wurde, war ein Meilenstein in Peggys Schauspielkarriere.

Getty Images Deidre Hall bei den Daytime Emmy Awards 2018

Getty Images Peggy McCay bei ihrer "Days of our Lives: Better Living"-Buchtour

Getty Images Peggy McCay bei einem Event in West Hollywood, November 2010



