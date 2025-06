Fans begeistert: Loredana teilt Einblicke ins Familienleben

Rapperin Loredana (29) gewährt ihren Fans einen seltenen Einblick in ihr Familienleben. Seit Ende 2022 ist die 29-Jährige glücklich vergeben an BVB-Star Karim Adeyemi (23). Er ist zwar nicht der leibliche Vater ihrer Tochter Hana, die drei sind aber trotzdem unzertrennlich und verbringen scheinbar jede freie Minute zu dritt. Unter ihrem neuesten Instagram-Beitrag, in dem sie unter anderem einige Aufnahmen aus einem Familienurlaub zeigt, häufen sich die begeisterten Fan-Kommentare. Loredanas Bewunderer freuen sich über die Schnappschüsse und gönnen der Blondine ihr Glück sehr. "Ich liebe euch als Paar und als Familie so sehr", schwärmt ein Follower, während ein weiterer schreibt: "Ihr drei seid zusammen das beste Team."

Auch wenn sich die "Rosenkrieg"-Interpretin dazu nie öffentlich geäußert hat, deutete sie vor einigen Monaten mit einem Social-Media-Post an, dass sie und der 23-Jährige sich im Oktober 2024 das Jawort gegeben haben. Die Fans des Paares warten seitdem sehnsüchtig auf den nächsten Schritt. Auch unter dem aktuellen Beitrag schreibt wieder ein Nutzer: "Jetzt fehlt nur noch ein kleiner Karim, dann ist die Familie komplett." Ob die beiden einen gemeinsamen Kinderwunsch haben, ist nicht bekannt. Die Musikerin scheint mit der aktuellen Situation jedenfalls mehr als zufrieden zu sein. Sie selbst kommentiert die Fotos mit den Worten: "So dankbar, Wahnsinn."

Loredanas sechsjährige Tochter Hana stammt aus ihrer Ehe mit dem kosovarischen Rapper Mozzik, dem sie 2018 das Jawort gab. Nach der Geburt der gemeinsamen Tochter hielt ihre Beziehung jedoch nicht mehr lange. "Wir hatten plötzlich unterschiedliche Interessen. Ich wollte bei der Kleinen bleiben, mich kümmern, nicht mehr so viel reisen. Er lebte weiter den Rapper-Lifestyle wie vor der Geburt", beschrieb sie die Krise vor einigen Monaten in einem Interview mit Spiegel. Diese schwierige Zeit hat die ehemalige DSDS-Jurorin heute aber hinter sich gelassen. Ihre Vergangenheit verarbeitete sie in einem autobiografischen Buch und blickt gemeinsam mit ihren Liebsten an ihrer Seite positiv in die Zukunft.

Instagram / loredana Loredana, Rapperin

Instagram / loredana Hana, Karim Adeyemi und Loredana im Juni 2025

Instagram / loredana Loredana mit ihrer Tochter Hana und ihrem Partner Karim Adeyemi