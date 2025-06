Kelly Ripa nennt ihr Zuhause ohne Kinder "totale Freakshow"

Kelly Ripa (54) hat in der neuesten Folge von "Live with Kelly and Mark" mit ihrer gewohnt offenen Art für Lacher gesorgt. In einem Segment über kreative Sommeraktivitäten für Kinder ließ die Moderatorin durchblicken, dass sie selbst wenig Begeisterung für solche Pläne aufbringen kann. "Die Aktivitäten sind nie wirklich so spaßig", erklärte die dreifache Mutter ohne Umschweife. Ihr Ehemann und Co-Moderator Mark Consuelos kommentierte das Thema zuvor mit dem Hinweis, dass es sich bei den vorgestellten Ideen um familienfreundliche Angebote für die Sommerferien handelt.

Das Paar, das seit 1996 verheiratet ist, hat drei erwachsene Kinder: Michael, Lola und Joaquin. Während Michael in Brooklyn lebt und Lola zwischen New York und London pendelt, verließ Joaquin das Haus 2021, um an der University of Michigan zu studieren. Kelly und Mark sind inzwischen daran gewöhnt, als sogenannte "Empty Nesters" zu leben und genießen ihr neues Leben zu zweit. Bereits im Mai scherzte Kelly in der Show über die Veränderungen im Alltag: "Dann besteht Ihr ganzes Leben darin, sich im Haus und überall, wo Sie wollen, nackt auszuziehen. Die ganze Zeit eine totale Freakshow."

Kelly, die einst ihre Karriere als Schauspielerin begann, bevor sie in die Welt der Moderation eintauchte, hat in der Vergangenheit oft über die Höhen und Tiefen des Mutterseins gesprochen. Sie betonte, wie viel sie im Laufe der Jahre durch das Aufwachsen ihrer Kinder dazugelernt hat. Insbesondere hob sie hervor, wie ausgeglichen die Persönlichkeiten aller drei Geschwister sind. In einem Interview mit People äußerte sie einmal, dass sie mit mehr Erfahrung entspannter als Mutter geworden sei. Trotz ihrer Liebe zu Kindern haben Kelly und Mark immer wieder klargemacht, dass für beide kein weiterer Nachwuchs infrage kommt. Mit Humor, Ehrlichkeit und einem Hauch Selbstironie gehört Kelly zu den beliebtesten Moderatorinnen im US-amerikanischen Fernsehen.

Getty Images Kelly Ripa, März 2024

Instagram / instasuelos Kelly Ripa (m) mit ihren Kindern, 2023

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos, 2022