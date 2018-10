Sie kann definitiv ein Geheimnis für sich bewahren! Vor 23 Jahren feierte Stacey Dash im Kultfilm "Clueless" ihren großen Durchbruch. In der Teenie-Komödie spielte sie sich als Dionne, der besten Freundin von Cher (Alicia Silverstone, 42), in die Herzen der Zuschauer. Inzwischen ist Stacey in einer anderen Branche zu Hause, kandidiert für die Republikanische Partei für das Repräsentantenhaus in Kalifornien. Auch privat scheint sie ihr Glück gefunden zu haben: Still und heimlich hat die 51-Jährige bereits im April geheiratet!

Laut Page Six-Informationen soll die Politikerin mit dem Anwalt Jeffrey Marty schon vor Monaten vor den Traualtar getreten sein. Besonders kurios: Die Quelle berichtet, dass sich das Paar erst zehn Tage zuvor kennengelernt haben soll. Ob das stimmt, ist nicht klar. Staceys Manager konnte oder wollte diese Info zwar nicht bestätigen, dafür erklärte er: "Sie wollten es für sich behalten."

Eine offizielle Bestätigung von der New Yorkerin steht bisher aus. Für sie wäre es zumindest nicht die erste Trauung. Aus der Beziehung mit dem Produzenten Brian Lovell stammen ihre beiden Töchter. Mit dem Unternehmer James Maby war Stacy ein Jahr lang verheiratet. Schauspieler Emmanuel Xeureb war ihr letzter Gatte – all ihre Ehen hielten nur wenige Jahre.

Everett Collection/ActionPress Stacey Dash, Brittany Murphy und Alicia Silverstone in "Clueless"

Gage Skidmore/Public Domain CC A/ActionPress Stacey Dash, Schauspielerin und Politikerin

WENN.com Stacey Dash und Emmanuel Xuereb, Oktober 2008

