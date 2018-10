Im Jahr 1995 wurden Alicia Silverstone (42) und Stacey Dash (51) als Megazicken in dem Teeniefilm "Clueless - Was sonst!" weltberühmt. Der Streifen wurde zum absoluten Kult und hat bis heute Fans. Kein Wunder, dass in den letzten Jahren immer wieder die Frage nach einem Remake laut wurde. Wer sich das gewünscht hat, kann sich nun freuen: Die Wiederauflage des Neunzigerfilms kommt wirklich!

Das Drehbuch über die Beverly Hills-Clique um die verwöhnte Cher Horowitz – damals von Alicia gespielt – ist sogar schon in der Mache. 23 Jahre nach dem Original kommt wohl bald die Neuauflage in die Kinos. Drehbuchautorin Marquita Robinson arbeitet laut Hollywood Reporter aktuell am Skript für das Remake. Die berühmten Paramount Studios sollen den Film produzieren. Auf Twitter bestätigte die Produzentin Tracy Oliver: "Ich bin total aufgeregt, die Neuauflage von 'Clueless', einer meiner absoluten Lieblingsfilme, zu produzieren."

Das Leben der drei Hauptdarstellerinnen hätte nicht unterschiedlicher verlaufen können. Alicia spielt heute kaum noch in großen Produktionen mit. Im Februar trennte sie sich nach 20 Jahren Liebe von ihrem Mann. Auch Stacey konnte an den riesigen Erfolg nicht mehr anknüpfen. Privat ist sie aber überglücklich: Sie heiratete im April. Ein tragisches Schicksal ereilte Brittany Murphy (✝32), die das Mauerblümchen Tai Frasier spielte. Sie starb im Dezember 2009 an Herzversagen, das aus einer unerkannten Lungenentzündung und falscher Selbstmedikation resultierte.

Action Press / Wiese/face to face Der Cast von "Clueless - Was sonst!"

Action Press / Everett Collection Alicia Silverstone in "Clueless"

Action Press / Everett Collection Alicia Silverstone und Stacey Dash in "Clueless"

