Stacey Dash (52) wird sich doch nicht vor Gericht verantworten müssen! Die Clueless-Darstellerin wurde vor wenigen Tagen wegen häuslicher Gewalt festgenommen. Ein Streit mit ihrem Ehemann Jeffrey Marty soll derart eskaliert sein, dass die Polizei eingreifen musste. Die Moderatorin soll ihren Mann bei der Auseinandersetzung geschlagen und geschubst haben. Die Beamten hatten außerdem Kratzspuren auf Jeffreys Arm bemerkt und Stacey daraufhin festgenommen. Jetzt wurde die Anklage gegen Stacey allerdings schon wieder fallengelassen!

Wie TMZ berichtet, soll die Anklage vom Tisch sein, weil die Verletzung an Jeffreys Arm zu geringfügig sei. Außerdem gäbe es keine Möglichkeit, festzustellen, ob die 52-Jährige den Kratzer wirklich selbst verursacht hat. Die Staatsanwaltschaft ist offenbar davon überzeugt, dass es ein Versehen gewesen sei, sollte der Kratzer tatsächlich von Stacey stammen. Die Schauspielerin muss wegen dieses Vorfalls jedenfalls keine weiteren Konsequenzen fürchten.

Die gebürtige New Yorkerin behauptete offenbar von Anfang an, Jeffrey habe sie an diesem Abend zuerst angegriffen und sie hätte lediglich in Notwehr gehandelt. Tatsächlich war es Stacey, die an dem Tatabend den Notruf wählte. Darin erklärte sie, dass ihr Mann sie im Würgegriff gehalten habe. Aber auch für Jeffrey werden diese Anschuldigungen keine weiteren Konsequenzen haben.

Splash News Mugshot von Stacey Dash

Anzeige

Getty Images Stacey Dash bei den Oscars 2016

Anzeige

Getty Images Stacey Dash bei der Premiere von "American Sniper"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de