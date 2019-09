Clueless-Star Stacey Dash (52) sitzt hinter Gittern! Die Schauspielerin und ihr Mann Jeffrey Marty haben sich erst im vergangenen Jahr das Jawort gegeben. Ihre Ehe konnten die beiden allerdings lange Zeit vor der Öffentlichkeit geheim halten. Jetzt – etwa eineinhalb Jahre nach der Hochzeit – machen die Frischvermählten aber nicht mit ihrem Liebesglück, sondern mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam: Stacey wurde wegen häuslicher Gewalt festgenommen!

Wie TMZ berichtet, sollen die 52-Jährige und ihr Mann am Sonntagabend in ihrem Haus in Pasco County in Florida heftig aneinandergeraten sein. Der Streit soll dabei dermaßen eskaliert sein, dass Stacey Jeffrey geschubst und geschlagen hat. Die Polizisten, die dazugerufen wurden, haben außerdem Kratzspuren an Jeffreys Arm entdeckt und Stacey daraufhin festgenommen. Aktuell sitzt der Filmstar immer noch im Gefängnis. Gegen eine Kaution von 500 Dollar könnte sie aber wieder auf freien Fuß gelangen.

Stacey und Jeff hatten bereits im April 2018 still und heimlich geheiratet. Die Fans haben davon allerdings erst im Oktober erfahren. Für die Schauspielerin ist es bereits die vierte Ehe.

Action Press / United Archives GmbH Brittany Murphy, Alicia Silverstone und Stacey Dash in "Clueless"

Getty Images Stacey Dash bei der Premiere von "America"

Getty Images Stacey Dash bei der Premiere von "American Sniper"

