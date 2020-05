Stacey Dash (53) gibt ein trauriges Beziehungs-Update! Vor rund zwei Jahren überraschte die Clueless-Darstellerin ihre Fans mit einer überraschenden Liebes-Botschaft. Still und heimlich hatte die Schauspielerin ihrem neuen Freund Jeffrey Marty das Jawort gegeben. Die beiden sollen sich tatsächlich erst wenige Tage vor der Trauung kennengelernt haben. Nach der Blitzhochzeit folgt jetzt allerdings die Ernüchterung: Stacey und ihr Noch-Mann haben sich getrennt.

"Mein Mann und ich haben die schwere Entscheidung getroffen, unsere Ehe zu beenden", schreibt die 53-Jährige in einem Statement auf ihrem Instagram-Kanal. Dazu bittet sie ihre Fans um Verständnis dafür, die ziemlich private Sache nicht weiter ausbreiten zu wollen. Ihre Beziehung mit dem Anwalt hielt die US-Amerikanerin auch in der Vergangenheit weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. "Nach vielen Gebeten fühle ich, dass das der richtige Weg für uns beide ist. Ich wünsche ihm nur das Beste", erklärt sie das Liebes-Aus in wenigen Worten.

Für Stacey ist es nicht die erste Ehe, die in die Brüche geht. Bevor sie Jeffrey 2018 das Jawort gab, war sie bereits mit James Maby, Emmanuel Xuereb und Brian Lovell verheiratet. Während die Beziehungen zu James und Emmanuel nur von kurzer Dauer waren, hielt die Ehe mit Brian insgesamt sechs Jahre. Aus dieser Partnerschaft stammen auch ihre beiden Töchter.

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Stacey Dash

Anzeige

Getty Images "Clueless"-Star Stacey Dash

Anzeige

Getty Images Stacey Dash, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de