Rückschlag für Stormy Daniels (39): Eine Klage der Erotikdarstellerin gegen US-Präsident Donald Trump (72) wurde abgelehnt. Ende März hatte die Blondine über ihre angebliche Affäre mit dem Politiker ausgepackt. Dabei berichtete sie auch, vor einigen Jahren schon einmal eingeschüchtert worden zu sein, damit sie weiter über das Stelldichein schweige. Ihre Behauptungen hatte Trump als Betrug bezeichnet, worauf Stormy ihn der Verleumdung verklagte – und nun vor Gericht damit scheiterte.

Wie unter anderem TMZ berichtet, lehnte ein Bundesgericht in Los Angeles die Klage des Porno-Stars ab. Damit erhält die US-Amerikanerin keinen Schadensersatz und muss zusätzlich alle Anwaltskosten des Präsidenten übernehmen, falls die erfolgte Berufung ebenfalls abgeschmettert wird. "Das Gericht stimmt mit Mister Trumps Argument überein, weil der umstrittene Tweet eine 'rhetorische Übertreibung' darstellt, die in den USA in der Politik und im öffentlichen Diskurs in Verbindung gebracht wird", lautet ein Teil der Urteilsbegründung. Die Verfassung der Vereinigten Staaten schütze derartige Aussagen.

Als Stormys Geschichte 2011 erstmals publik zu werden drohte, wurde die Porno-Darstellerin nach eigenen Angaben von einem Fremden auf einem Parkplatz im Beisein ihrer damals noch kleinen Tochter bedroht. Im April 2018 hatte sie ein Phantombild des Mannes veröffentlicht, das Trump auf seinem Twitter-Account teilte und dazu schrieb: "Eine Zeichnung von einem nicht existierenden Mann. Ein kompletter Betrug, der die Fake News für dumm verkauft (aber sie wissen das)!" Als die Erotik-Berühmtheit daraufhin gegen ihn klagte, forderte er das Gericht auf, die Klage abzuschmettern – das ist nun geschehen. Stormys Anwalt Michael Avenatti mahnte jedoch, dass alle anderen Vorwürfe gegen den Chef des Weißen Hauses nach wie vor bestehen blieben.

