Jake Borelli kehrt als Levi Schmitt zu Grey's Anatomy zurück

Bei Grey's Anatomy ist alles möglich. Mehrere Monate nachdem Jake Borelli (33) sein Ende bei der Arztserie verkündet hatte, gibt es nun eine schöne Neuigkeit. Der Schauspieler schlüpft wieder in seine Paraderolle als Levi Schmitt. Dies teasert die Show in einem Trailer für die kommende Episode auf YouTube an. Darin ist zu sehen, dass Levi nach seinem Abgang ins Grey Sloan Memorial in Seattle zurückkehrt, um die Hochzeit seiner besten Freundin Jo (gespielt von Camilla Luddington, 41) und deren Partner Link (Chris Carmack, 44) zu zelebrieren. Nachdem sein Charakter zuvor für eine Forschungsposition nach Texas gegangen war, steht er jetzt an der Seite von Jo, um sie als Trauzeuge zu begleiten.

Jake war vor seinem Abschied sieben Staffeln lang Teil von "Grey's Anatomy". Die Show zu verlassen fiel ihm deshalb im vergangenen Herbst sehr schwer. Allerdings verriet er gegenüber The Hollywood Reporter, dass er gemeinsam mit der TV-Autorin Meg Marinis an einem passenden Ende für seine Rolle gearbeitet habe. "Ich denke, was wir jetzt von Levi haben, ist ein facettenreicher, wundervoller, queerer Mensch, wie ich es mir als Kind erträumt hätte", schwärmte er und fügte hinzu: "Ich bereue also im Moment nichts, aber ich würde ihn gerne zurückkommen sehen."

Während Serienstars wie Sandra Oh (53) und Patrick Dempsey (59) der Show irgendwann den Rücken kehrten, blieb Ellen Pompeo (55) ihren Wurzeln treu. Die US-Amerikanerin, die die Hauptfigur Meredith Grey verkörpert, hat ihre Auftritte zwar zurückgeschraubt, doch sie ist immer noch als Erzählstimme und Produzentin des Erfolgsformats tätig. Im Gespräch mit El País erklärte sie den Grund für ihre kontinuierliche Arbeit: "Die Firmen, die die Serie besitzen, verdienen viel Geld mit unseren Bildern und Stimmen. Wenn ich komplett aufhöre, profitieren alle von meiner 20-jährigen Arbeit, und ich würde nicht daran verdienen."

Getty Images Der "Grey's Anatomy"-Cast bei den People's Choice Awards 2024

Getty Images Schauspielerin Ellen Pompeo

