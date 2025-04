Donald Trump unterstützt Tiger Woods und Vanessas Beziehung

Donald Trump (78) äußerte sich positiv zur neuen Beziehung von Tiger Woods (49) und Vanessa Trump (47). Laut TMZ erklärte er gegenüber der Presse im Oval Office: "Ich liebe Tiger und ich liebe Vanessa. Lasst sie beide glücklich sein." Der Golfprofi und die 47-Jährige, die von 2005 bis 2018 mit dem Sohn des Unternehmers, Donald Trump Jr. (47), verheiratet war, machten ihre Beziehung Ende März in den sozialen Medien offiziell. Donald fügte hinzu, der Sportler habe ihn persönlich telefonisch über seine neue Liebe in Kenntnis gesetzt: "Tiger hat mir davon erzählt. Und ich habe gesagt: 'Das ist gut.' Ich freue mich sehr für beide."

Medienberichten zufolge ist das Paar bereits seit mehreren Monaten in einer Beziehung. Ihren ersten öffentlichen gemeinsamen Auftritt hatten sie im Februar bei einem Golfturnier, bei dem auch Vanessas Tochter Kai und Tigers Sohn Charlie anwesend waren. Beide Teenager sind leidenschaftliche Golfer und nehmen an denselben Wettbewerben teil, was zu einer Annäherung der Familien führte. Vanessa hat fünf Kinder mit Donald Jr., während Tiger mit seiner Ex-Frau Elin Nordegren (45) zwei Kinder hat.

Die neue Liebe scheint vor allem durch die Nähe im Golf-Universum gefördert worden zu sein. Vor ihrer Beziehung wurden Vanessa und ihr heutiger Partner immer wieder bei Golfturnieren und Veranstaltungen gesehen. Für die Familienmutter, die nach ihrer Scheidung aus der Öffentlichkeit zurückgetreten war, markiert die Beziehung zu Tiger ein neues Kapitel. Vor allem nach der schweren Trennung von ihrem Ex-Mann. "Vanessa und Don hatten eine sehr gute Beziehung. Sie haben unglaubliche Kinder, fünf unglaubliche Kinder. Alle gute Sportler, alle großartige Schüler. Sie haben sich vor einiger Zeit getrennt, was für mich sehr traurig war", behauptet Donald.

Getty Images Donald Trump Jr. und seine Ex-Frau Vanessa Trump, April 2018

Getty Images Donald Trump Jr. mit seinen Kindern und Ex-Frau Vanessa, Januar 2025

