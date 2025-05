Jimi Blue Ochsenknecht ist bei "Are You The One?"-VIP dabei

Jimi Blue Ochsenknecht (33) sorgt für eine faustdicke Überraschung: Der Schauspieler und Musiker ist als prominenter Kandidat in der neuen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love dabei! Während die Fans dachten, der Cast stehe bereits fest, setzt Moderatorin Sophia Thomalla (35) noch mal richtig einen obendrauf. "So, Leute, wenn ihr dachtet, das war's schon... Ich hab da noch was für euch", kündigte sie auf dem offiziellen Instagram-Account der Show an – und prompt taucht Jimi Blue oberkörperfrei am Strand auf. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht läuft er über den Sand. Offenbar möchte er bei der Datingshow sein "Perfect Match" finden und den Single-Ladies den Kopf verdrehen.

Der plötzliche Auftritt dürfte viele Zuschauer überraschen, vor allem, weil die offizielle Teilnehmerliste von RTL bereits rund 21 Singles umfasste. Von Xander Stephinger und Kevin Njie (29) über zahlreiche Love- und Realityshow-Veteranen bis zu internationalen Stars war die Besetzung scheinbar komplett. Doch anscheinend haben sich die Macher des Formats einen besonderen Kniff einfallen lassen und mit Jimi noch einen echten TV-Coup gelandet. Schon der kurze Ausschnitt am Traumstrand macht die Fans neugierig, wie aus den Reaktionen in den Kommentaren hervorgeht. Viele feiern den "Die wilden Kerle"-Star, doch einige sehen dem auch etwas skeptisch entgegen. Reality-Shows wie diese sind eigentlich nicht so Jimis Ding.

Zuletzt schlug der Schauspieler immer wieder mit seinem turbulenten Familienleben Wellen. Aufgrund eines Streits zwischen ihm, seiner Mutter Natascha (60) und seiner Schwester Cheyenne (24) herrschte sehr lange Funkstille zwischen ihnen. Auch aus der Familienshow "Die Ochsenknechts" wurde Jimi regelrecht herausgeschnitten. Doch seit Ende März scheint die Familie wieder vereint, weswegen er auch schon einige Auftritte in den aktuellen Folgen der Show feiern durfte. Wie die Familie zu Jimis neuestem Abenteuer im deutschen Fernsehen steht, ist bisher noch nicht bekannt.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im März 2025

Instagram / nataschaochsenknecht Jimi Blue, Natascha, Cheyenne und Wilson Gonzalez Ochsenknecht 2020

