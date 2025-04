Auch Donald Trump zollt verstorbenem Papst Franziskus Tribut

Papst Franziskus (✝88) ist kürzlich verstorben – und auch der US-Präsident Donald Trump (78) nahm sich Zeit, dem Oberhaupt der katholischen Kirche seine Anerkennung zu zollen. Während des traditionellen Oster-Events, dem sogenannten Easter Egg Roll im Weißen Haus, widmete der Unternehmer laut dem Portal TMZ seine Eröffnungsworte dem Pontifex. Er bezeichnete Franziskus als einen "guten Mann, der hart arbeitete und die Welt liebte".

Anlässlich des Todes von Papst Franziskus ließ der 78-Jährige zudem offiziell anordnen, dass sämtliche Staats- und Bundesflaggen in den USA auf halbmast gesetzt werden. Dies diene, wie der Politiker erklärte, dazu, landesweit Respekt vor der Lebensleistung des verstorbenen Kirchenoberhaupts auszudrücken. Auch in den sozialen Medien erinnerte Trump an den Argentinier und schrieb auf X: "Möge Gott ihn und alle, die ihn geliebt haben, segnen!" Das Weiße Haus selbst hat bisher auf eine detaillierte Stellungnahme verzichtet, jedoch wird erwartet, dass weitere offizielle Reaktionen folgen.

Papst Franziskus I. verstarb am Montag an den Folgen eines Schlaganfalls, so Vatikanärztin Andrea Arcangeli. Der Pontifex erlitt laut Sterbeurkunde zunächst einen Schlaganfall, der ihn ins Koma versetzte und schließlich zu einem Herzversagen führte. Diese Information bestätigte das Portal TMZ. Die tragischen Umstände seines Todes ereigneten sich um 7:35 Uhr in seiner Wohnung im Vatikan. Bereits im Februar war der Papst aufgrund einer Atemwegsinfektion im Krankenhaus behandelt worden, was später zu einer beidseitigen Lungenentzündung führte.

Getty Images Donald Trump, Februar 2016

Getty Images Papst Franziskus, April 2025