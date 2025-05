Stefan Raab überrascht mit selbstgebackener Wursttorte

Stefan Raab (58) sorgt mal wieder für Aufsehen – und diesmal nicht mit seiner Musik oder einer spektakulären TV-Show, sondern als Konditor der besonderen Art. Inmitten einer seiner Sendungen "Du gewinnst hier nicht die Million" begrüßte Stefan gemeinsam mit Elton (54) die Wursttorten-Erfinderin Anna Burkhardt im Studio. Die Erfinderin ließ es sich nicht nehmen, gleich zwei verschiedene Wursttorten mitzubringen und die beiden Moderatoren im Live-Test herauszufordern. Doch damit nicht genug: Stefan wurde kurzerhand selbst zum Wurst-Konditor und durfte unter Anleitung von Anna Burkhardt seine persönliche Wursttorte backen – samt Zuckerglasur obendrauf. "Mich hat das wirklich total interessiert. Zuckerglasur auf Wurst? Passt das zusammen? Das muss ich ausprobieren", erklärte der Showmaster während der Verkostung in der Live-Sendung.

Die ungewöhnlichen Kreationen stießen zunächst auf Skepsis, denn Stefan outete sich als Freund der klassischen Wurst auf Brot und weniger als Experte für süß-herzhafte Experimente. Trotzdem zeigte sich der Moderator neugierig und wollte sich erst ein Urteil bilden, nachdem er die Torte selbst probiert hatte. Anna Burkhardt hatte die passende Gelegenheit im Gepäck, indem sie sowohl ihn als auch Elton direkt am Studio-Küchentisch zum Backen animierte. Die Aktion sorgte nicht nur für Lacher im Publikum, sondern offenbarte auch Raabs handwerkliches Geschick – schließlich ist er gelernter Metzger und bringt somit beste Voraussetzungen für einen gelungenen Wurstkuchen mit.

Privat bleibt Stefan für viele ein Rätsel. Obwohl er seit Jahrzehnten im Rampenlicht steht und mit Formaten wie TV total und Schlag den Raab Fernsehgeschichte geschrieben hat, wahrt der gebürtige Kölner sein Privatleben mit eiserner Disziplin. Was jedoch nicht jeder weiß: Der Moderator absolvierte in jungen Jahren tatsächlich eine Ausbildung zum Metzger – kein Wunder also, dass ihm der Umgang mit Wurstwaren ganz und gar nicht fremd ist. Humor, Neugier und ein Faible für Außergewöhnliches prägen nicht nur seine Shows, sondern offenbar auch seine kulinarischen Experimente. Wer ihn privat trifft, kann mit ebenso viel Herzlichkeit wie kreativen Ideen rechnen.

Getty Images Stefan Raab, Entertainer

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Elton und Stefan Raab in "Du gewinnst hier nicht die Million", Februar 2025

