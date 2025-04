Trump vergisst Geburtstagsgeschenk für Ehefrau Melania

Am 26. April wurde Melania Trump 55 Jahre alt – ausgerechnet an dem Tag, an dem sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Donald Trump (78) die Beisetzung von Papst Franziskus I. (✝88) in Rom besuchte. Aufgrund der Auslandsreise habe der amtierende US-Präsident wohl zur Enttäuschung seiner Liebsten "keine Zeit gehabt, ein Geschenk zu kaufen". Gegenüber Journalisten im Flugzeug nach Rom sagte er dann: "Ich lade sie zu einem Abendessen auf der Air Force One ein." Viel Romantik kann Melania an ihrem besonderen Tag wohl nicht mehr erwarten.

Die Trauerfeier für Papst Franziskus I. bot ein Bild, das tiefen Eindruck hinterließ. Neben Donald und seiner Ehefrau war nahezu der gesamte europäische Adel vertreten. Prinz William (42) aus Großbritannien repräsentierte die britische Krone. König Felipe (57) und Königin Letizia (52) aus Spanien sowie König Philippe (65) und Königin Mathilde (52) aus Belgien wohnten der Trauerfeier ebenfalls bei. Auch Fürst Albert II. (67) und Fürstin Charlène (47) aus Monaco zeigten sich in traditioneller Trauerkleidung. Die Anteilnahme der Royals spiegelte die weitreichende Wertschätzung wider, die der verstorbene Pontifex genoss.

Papst Franziskus verstarb an Ostermontag im Alter von 88 Jahren. Wie aus der offiziellen Sterbeurkunde, die unter anderem TMZ vorlag, hervorging, erlitt der Kopf der katholischen Kirche einen Schlaganfall, der ihn ins Koma versetzte und letztlich zu einem Herzversagen führte. Um 7:35 Uhr schloss der Pontifex seine Augen in seiner Wohnung im Vatikan ein allerletztes Mal.

Getty Images Prinz William, April 2025

Getty Images Papst Franziskus I. im September 2024

