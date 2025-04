Melania Trump schwänzte Stieftochter Tiffanys Babyparty

Tiffany Trump (31), die jüngere Tochter von Donald Trump (78), feierte am vergangenen Wochenende ihre Babyparty. Der Politiker-Spross und sein Ehemann Michael Boulos erwarten derzeit den ersten Nachwuchs. Tiffanys ältere Halbschwester Ivanka Trump (43) übernahm die Rolle der Gastgeberin bei der opulenten Party im sonnigen Miami. Während viele Familienmitglieder und Freunde anwesend waren, fehlten zwei bekannte Gesichter: Weder Donald noch Melania Trump (54) nahmen an dem Event teil. Während Donald den Tag mit Golfspielen und Veranstaltungen in Mar-a-Lago verbrachte, hieß es, Melania sei mit ihrem Sohn Barron (19) beschäftigt – das berichtet People.

Melanias Abwesenheit sei jedoch keine Überraschung gewesen, da sie nicht immer an Familientreffen teilnehme. Laut dem Insider habe die First Lady "keinen Grund gesehen", der Party beizuwohnen, da sie "ihren eigenen Zeitplan hat, sogar an Wochenenden". Eine mögliche Erklärung für ihr Fernbleiben könnte auch ihr mutmaßlicher Konflikt mit Ivanka sein. Gerüchte über schwelende Spannungen zwischen Melania und der Gastgeberin halten sich hartnäckig.

Die Babyparty wurde in den sozialen Medien als liebevolle und unvergessliche Feier beschrieben. Tiffanys Mutter, Marla Maples (61), die sich freudig über die baldige Geburt ihres Enkelkindes äußerte, veröffentlichte Bilder und schrieb: "Ein wunderschöner Tag, umgeben von Familie, Freunden und Liebe." Ivanka bedankte sich bei ihrer Halbschwester für den schönen Tag und schwärmte auf Instagram: "Tiffany, du wirst die wundervollste Mama sein. Dein Sohn wird schon jetzt so geliebt!"

Getty Images Tiffany, Donald, Melania und Barron Trump sowie Donalds Enkel Theodore James Kushner

Instagram / ivankatrump Tiffany Trump und Ivanka Trump, April 2025

