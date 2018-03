Jetzt kommen die Details des Sex-Skandals ans Licht! Bei den Trumps dürfte derzeit der Haussegen schief hängen – vermeintliche außereheliche Liebesabenteuer erschüttern die Familie: Vater und Sohn müssen sich mit Affärenvorwürfen herumschlagen. Gestern gab die angebliche Intim-Bekanntschaft des US-Präsidenten, Stormy Daniels (39), ein ausführliches TV-Interview und plauderte über das Liebesabenteuer mit dem 71-Jährigen! Darauf hatten Amerika und die Welt gewartet.

In der Politiksendung 60 Minutes erzählte die Porno-Darstellerin, wie sie Trump bei einem Golfturnier in Lake Tahoe kennenlernte. Der Unternehmer schien ernsthaftes Interesse an der damals 27-Jährigen gehabt zu haben: "Wow, du bist etwas Besonderes. Du erinnerst mich an meine Tochter. (…) Du bist klug und schön und eine Frau, mit der man rechnen muss. Ich mag dich." Der Vergleich mit seiner eigenen Tochter blieb auf unangenehme Weise haften, da es später zu Geschlechtsverkehr zwischen Stormy und dem damals 60-Jährigen gekommen sei. Die junge Schauspielerin fand den amerikanischen Präsidenten jedoch nicht attraktiv: "Es war eher eine Art Geschäft."

Doch damit nicht genug: Stormy berichtete sogar von Drohungen. Nach dem einmaligen Sexabenteuer habe man versucht, sie mundtot zu machen: Ein Fremder soll sie im Beisein ihrer zweijährigen Tochter auf dem Parkplatz eines Fitness-Centers mit den Worten bedrängt haben: "Lass Trump in Ruhe. Vergiss die Geschichte." Dann habe er hinzugefügt: "Dieses wunderschöne kleine Mädchen. Es wäre eine Schande, wenn ihrer Mama etwas zustößt.“ Die Glaubwürdigkeit der Amerikanerin lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht einschätzen, es steht Aussage gegen Aussage. Das Weiße Haus bestreitet die Affäre zwischen Trump und der Porno-Darstellerin.

Carrie Devorah / WENN Stormy Daniels bei einer Pressekonferenz

Anzeige

Ethan Miller / Staff Stormy Daniels in Las Vegas

Anzeige

Drew Angerer / Getty Images Donald Trump bei einer Rede im Trump Tower 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de