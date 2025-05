So reagiert Ex Yeliz Koc auf Jimi Blues AYTO-VIP-Teilnahme

Jimi Blue Ochsenknecht (33) ist der neueste Zugang im prominenten Cast der aktuellen Staffel Are You The One – Reality Stars in Love. Die Neuigkeiten wurden nun auf dem Instagram-Kanal der Show verkündet, woraufhin Yeliz (31) mit Humor direkt unter dem Post reagierte. Mit den Worten "Wird witzig." und einem Lach-Emoji kommentierte sie die Ankündigung und drückte damit ganz unverblümt ihre Vorfreude auf die kommenden Episoden aus.

Eigentlich galten die Kandidaten der neuen Staffel bereits als bestätigt, doch mit dem prominenten Nachrücker haben die Show-Verantwortlichen noch einen echten Coup gelandet. Jimi Blue wurde in dem Reel von Moderatorin Sophia Thomalla (35) höchstpersönlich vorgestellt: "So, Leute, wenn ihr dachtet, das war's schon... Ich hab da noch was für euch", kommentierte sie die Enthüllung. Die Fans fragen sich nun, wie der Schauspieler zwischen all den Reality-Veteranen bestehen wird.

Jimi Blue und Yeliz haben eine gemeinsame Vergangenheit: 2021 wurden sie Eltern einer Tochter und standen immer wieder im Fokus der Boulevardpresse. Nach der Trennung gab es nicht nur öffentliche Auseinandersetzungen, sondern ebenso Zeichen gegenseitigen Respekts. Yeliz machte seitdem vor allem als Influencerin und in Realityshows auf sich aufmerksam, während Jimi immer wieder versucht, sich neu zu erfinden – mal als Musiker, mal als Unternehmer, zuletzt verstärkt im Reality-TV.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im März 2025

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow

