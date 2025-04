Ivanka Trump beweist ihr Surf-Talent an Costa Ricas Küste

Ivanka Trump (43) genießt eine entspannte Auszeit in Costa Rica. Dabei stellt die First Daughter ihr Talent auf den Wellen unter Beweis: In einem orangefarbenen Bikini präsentiert Ivanka ihre Surf-Künste. Den Urlaub verbringt sie aber nicht alleine: Auf Fotos, die unter anderem Page Six vorliegen, wurde auch ihre Schwägerin Karlie Kloss (32) am Strand gesichtet – sie hält sich aber wohl lieber an Land auf. Mit einem eleganten schwarzen Badeanzug, passendem Sarong und einem breitrandigen Hut bekleidet genießt das Supermodel die Sonne. Ihre Männer tun es den beiden Sonnenanbeterinnen gleich: Jared Kushner (44) und Joshua Kushner (39) präsentieren sich ebenfalls in bester Urlaubslaune.

Die Leidenschaft für den Wassersport ist für Ivanka nichts Neues – sie wurde schon die Tage zuvor dabei gesichtet, wie sie eifrig die Wellen in Costa Rica eroberte. Seit ihrem Rückzug aus dem politischen Rampenlicht und ihrem Umzug nach Miami lebt die dreifache Mutter ein deutlich entspannteres Leben. Gemeinsam mit Jared und ihren gemeinsamen Kindern Arabella, Joseph und Theodore genießt sie seitdem die warme Sonne Floridas, allerdings nicht ohne gelegentliche Gerüchte um Spannungen innerhalb der Familie. Spekulationen um ein angespanntes Verhältnis zwischen Ivanka und Karlie haben die beiden mit diesem harmonischen Auftritt aber wohl klar widerlegt.

Bereits kurz nachdem Donald die vergangene Wahl für das Amt des US-Präsidenten gewonnen hatte, sprach die Blondine darüber, durch die politischen Ansichten ihres Vaters in der Vergangenheit einige Kontakte zu Bekannten verloren zu haben. "Ich hatte definitiv einige Bekannte, deren politische Ansichten sich stark von denen meines Vaters unterscheiden. Sie nahmen Dinge persönlich oder wurden übermäßig emotional", erklärte die 43-Jährige im Podcast "Skinny Confidential". Auch ihre Schwägerin Karlie steht offen dazu, politisch nicht den Ansichten von Donald Trump übereinzustimmen. Die beiden Frauen scheinen aber offensichtlich einen Weg gefunden zu haben, Privates und Politisches voneinander zu trennen.

Ivanka Trump mit ihrer Familie

Karlie Kloss, Model und Unternehmerin

