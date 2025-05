Für diesen Promi ist die Reise bei "Let's Dance" nun vorbei

Auch in der neunten Folge von Let's Dance muss wieder einer der verbliebenen sechs Promis seine Tanzschuhe einpacken und die Show verlassen. Doch für welches Duo haben heute zu wenige Zuschauer zum Hörer gegriffen? Nach sechs emotionalen Performances unter dem Motto "Magic Moments" erhielten Christine Neubauer (62), SelfieSandra (25) und Taliso Engel insgesamt die wenigsten Punkte und Anrufe und mussten daher zittern. Am Schluss traf es Christine. Nach einer soliden Performance mit 24 Punkten für ihren "Magic Moment" mussten die Schauspielerin und ihr Partner Valentin Lusin (38) ihre Siebensachen packen und die Show verlassen.

Damit fällt das Urteil der Zuschauer ähnlich aus wie das der Promiflash-Leser. Wie aus einer aktuellen Umfrage [Stand 2. Mai, 18:31 Uhr] hervorgeht, waren die Fans sich einig, dass sie Christine nicht mehr länger sehen wollen. Von insgesamt 808 Teilnehmern stimmten 543 (67,2 Prozent) für ihren Rausschmiss. Damit hatte sie einen großen Vorsprung auf Sandra, die mit nur 90 Votes – das entspricht 11,1 Prozent – auf dem zweiten Platz landete. Der dritte Wackelkandidat Taliso belegte in der Umfrage den vierten Platz – nur 56 Zuschauer (6,9 Prozent) hatten keine Lust mehr auf eine weitere Performance des Schwimmers.

In der heutigen Folge kam es zudem zu einem regelrechten Punktesegen für einige der Tanz-Duos. Gleich drei Promis staubten die begehrten 30 Punkte für ihren "Magic Moments"-Tanz ab. Fabian Hambüchen (37) und seine Partnerin Anastasia Maruster begeisterten die Jury zu den Songs "Run Boy Run" von Woodkid, "What Could Have Been" von Sting und "Legends Are Made". "Heute war das pures Gold", urteilte Jorge González (57). Aber auch Diego Pooth, der den Tanz seinem verstorbenen Opa widmete, und Ekaterina Leonova (38) tanzten sich mit ihrer Performance zum "Interstellar Theme" in die Herzen der Jury. Zu guter Letzt konnten sich auch Marie Mouroum und Alexandru Ionel über 30 Punkte freuen – sie performten zu den Songs "Mission Impossible Theme" von Lalo Schifrin, "Gun Barrel" und "Time" von Hans Zimmer und "I’m Here" von Cynthia Erivo und überzeugten mit ihrer emotionalen Darbietung ebenfalls die drei Juroren.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Christine Neubauer bei ihrem Magic-Moment-Tanz bei "Let's Dance", 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Taliso Engel bei seinem Solo bei "Let's Dance, Mai 2025

Anzeige Anzeige