Nach Lisha: Auch ihr Mann Lou lässt seine Filler auflösen

Nachdem Lisha vor Kurzem ihre Filler entfernen ließ, zieht nun auch ihr Ehemann Lou nach: Der Reality-TV-Star hat sich dazu entschlossen, sämtliche Hyaluron-Filler aus seinem Gesicht auflösen zu lassen. Öffentlich gemacht wurde dieser Schritt jetzt in einem Reel der M.Y. Skin Clinic, in dem Lou ganz offen über seine Beweggründe spricht. Er gesteht, in der Vergangenheit Fehler gemacht zu haben, und erwähnt dabei seinen vergangenen TV-Auftritt bei Reality Backpackers: "Im letzten Format haben das auch ganz viele gemerkt. Durch die Hitze und Luftfeuchtigkeit ist mein Gesicht auch angeschwollen, weil ich ganz viel Hyaluron an den falschen Stellen hatte im Gesicht." Begleitet wurde der Wechsel zur Natürlichkeit von seiner Partnerin Lisha!

Lou geht mit seiner Entscheidung offenbar ganz bewusst an die Öffentlichkeit. In dem kurzen Video-Statement richtet er sich direkt an seine Fans und warnt davor, es ihm gleichzutun: "Nehmt euch ein Beispiel an mir, nicht immer direkt reinballern lassen. Weil nicht alles, was reingeht, ist gut." Besonders problematisch sei bei ihm gewesen, dass er sich Hyaluron stellenweise an ungünstigen Stellen im Gesicht injizieren ließ – mit teilweise unschönen Folgen, die sich erst später bemerkbar machten. Sein Appell kommt bei der Community an, viele Nutzer begrüßen die neu gewonnene Ehrlichkeit und Offenheit des TV-Stars, der schon seit Jahren gemeinsam mit seiner Ehefrau als Lisha und Lou in der Influencer- und Realitywelt bekannt ist.

Auch Lisha hatte sich in der Vergangenheit immer wieder kritisch zu ihren Beauty-Eingriffen geäußert. Besonders nach den Dreharbeiten zu Promis unter Palmen teilte sie ihre Veränderung offen mit ihren Fans und zeigte sich schockiert über die Auswirkungen der Behandlungen. Damals erzählte sie auf Social Media von ihrem natürlichen Aussehen nach dem Entfernen der Filler und stieß auch bei Lou auf Unterstützung. Das Paar, das durch seine ehrlichen Aussagen in der Influencer-Szene bekannt ist, setzt damit erneut ein Zeichen für mehr Selbstakzeptanz und Natürlichkeit. In Interviews und Posts zeigen sich Lisha und Lou immer wieder nahbar und reflektiert – und machen damit auch anderen Mut, sich mit dem eigenen Äußeren kritisch auseinanderzusetzen.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lou im September 2023 beim Beauty-Doc

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha Savage, April 2025

