"Kampf der Realitystars": Linda Nobat will nicht ausrasten

Linda-Caroline Nobat (30) sorgt mit ihrer temperamentvollen Art immer wieder für Schlagzeilen. Bekannt ist die Reality-TV-Teilnehmerin spätestens seit Beauty & The Nerd – dort geriet sie mehrfach mit anderen Kandidatinnen aneinander, unter anderem mit Christin Okpara (29) und Kim Virginia Hartung (29). Nun wagt sich Linda bei Kampf der Realitystars ins Abenteuer. Drehort für das Spektakel ist wie üblich ein exotischer Schauplatz, an dem viele bekannte TV-Gesichter aufeinandertreffen. Im Vorfeld wurde durch eine Pressemitteilung von RTLZWEI schon deutlich: Linda nimmt sich fest vor, diesmal die Ruhe zu bewahren und nicht aus der Haut zu fahren.

In der Pressemitteilung erklärte Linda: "Was mich tatsächlich an meine Grenzen bringt, sind Menschen, mit denen ich nicht klarkomme. Das bringt mich meistens so aus dem energetischen Gleichgewicht. Aber wie gesagt, ich bin ja hier, um zu versuchen, das trotzdem im Gleichgewicht zu behalten." Ausgerechnet auf zwei ehemalige Mitstreiterinnen trifft die Reality-Queen nun erneut – besonders auf Christin hätte sie gerne verzichtet. Auf die Frage, auf wen sie bei "Kampf der Realitystars" am ehesten verzichten könnte, antwortete Linda direkt: "Christin Okpara und Kim Virginia." Ob Linda wirklich so ruhig bleiben wird, wird die Zukunft zeigen.

Gerade ihr Ehrgeiz und ihr offenes Wesen halfen ihr in der Vergangenheit dabei, schnell in verschiedenen TV-Formaten Fuß zu fassen – führten aber auch immer wieder zu Reibungen. In ihrem bisherigen Werdegang hat Linda immer wieder betont, dass sie den Trubel des Showgeschäfts mal als Herausforderung, mal als Chance sieht. Ihr Ziel: Trotz aller Dramen nicht das innere Gleichgewicht verlieren.

ActionPress / gbrci / Future Image Linda Nobat, Model

RTLZWEI Christin Okpara, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

