Florence Pugh bricht Weltrekord mit Stunt in "Thunderbolts*"

Florence Pugh (29) hat gemeinsam mit ihrem Stuntdouble Sarah Irwin und Stuntkoordinatorin Heidi Moneymaker einen Guinness-Weltrekord für den neuen Marvel-Film "Thunderbolts*" aufgestellt. Für eine Szene wagte Florence am Set des Blockbusters etwas, das selbst gestandene Actionstars staunen lässt: Als Yelena Belova alias Black Widow sprang sie vom Merdeka 118 in Kuala Lumpur – dem mit rund 693 Metern zweithöchsten Gebäude der Welt. Obwohl Marvel dem riskanten Stunt zunächst kritisch gegenüberstand, setzte sich Florence mit großer Entschlossenheit durch und überzeugte die Verantwortlichen, den waghalsigen Sprung tatsächlich zu realisieren.

Wie Florence gegenüber Harper's Bazaar erklärte, wurde ihr Weltrekord mittlerweile offiziell anerkannt. Dabei blieb sie hartnäckig und nutzte jede Gelegenheit, um Marvel-Präsident Kevin Feige (51) von ihrem Vorhaben zu überzeugen: "Ich musste ständig nachhaken, und irgendwann sagte er: 'Okay, wenn du vom zweithöchsten Gebäude springen willst, werden wir das irgendwie hinbekommen.'" Auch im Gespräch mit The Hollywood Reporter lobte sie ihren eigenen Mut und sprach über die mentale Herausforderung: "Die mentale Kontrolle, die ich an diesem Tag brauchte, war eine eigene Superkraft." Die Schauspielerin unterstreicht damit einmal mehr, wie wichtig ihr praktische Effekte und echte Stuntarbeit sind – ein Ansatz, der gerade in Zeiten digitaler Tricks bei vielen Fans besonders gut ankommt.

Bereits im Rahmen der Filmpremiere und in Interviews sprach Florence offen darüber, wie viel Vorbereitung und innere Stärke der waghalsige Stunt von ihr verlangte. Dabei habe ihr besonders die mentale Identifikation mit ihrer Rolle als Yelena Belova geholfen, Ängste zu überwinden und die nötige Selbstkontrolle zu bewahren. Dass Florence immer wieder an ihre Grenzen geht, ist längst bekannt: Sie sucht bewusst den Austausch mit erfahrenen Stuntprofis und zeigt sich als überzeugte Anhängerin echter Actionmomente. Besonders bedeutend war für sie auch, die Geschichte ihres Charakters in der Marvel-Welt nach dem gemeinsamen Film mit Kollegin Scarlett Johansson (40) weitertragen zu dürfen. Den Rückhalt ihrer Vorgängerin empfindet sie dabei als große Ehre: "Ich hoffe aufrichtig, dass sie stolz auf mich ist", sagte sie im Gespräch mit The Hollywood Reporter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Florence Pugh auf dem Toronto International Film Festival 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Florence Pugh bei den Oscars 2024

Anzeige Anzeige